4. Liga, Gruppe 3 Elias Kägi führt Dornach mit drei Toren zum Sieg gegen Reinach Dornach behielt im Spiel gegen Reinach am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0. 25.10.2021, 00.32 Uhr

Elias Kägi traf in der 27. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Dornach. Elias Kägi war es auch, der in der 41. Minute Dornach weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. In der 56. Minute traf Elias Kägi bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Dornach. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yannic Altermatt in der 90. Minute, als er für Dornach zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Reinach. Bei Dornach erhielten Severin Stöckli (83.) und Tobias Chavannes (87.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Dornach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Dornach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 5. Dornach hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Dornach spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Therwil (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 31. Oktober (10.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Für Reinach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Reinach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Aesch. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (17.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: SC Dornach - FC Reinach 4:0 (2:0) - Sportanlage Gigersloch, Dornach – Tore: 27. Elias Kägi 1:0. 41. Elias Kägi 2:0. 56. Elias Kägi 3:0. 90. Yannic Altermatt 4:0. – Dornach: Mustafa Berke Eken, Lukas Berg, Claude Nyfeler, Tobias Chavannes, Noe Gschwind Pajeres, Kilian Schröter, Daniel Fiechter, Elias Kägi, Raul Gschwind, Matyas Bartha, Leon Meier. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Rayan Hajabo, Alain Kaiser, robin Martin, Michael Stephane Rodrigues Ramos, Andri Brodmann, Yannick Stücklin, Lenard Bubendorf, Gennaro Sacco, Yannick Strub. – Verwarnungen: 44. Andri Brodmann, 56. Rayan Hajabo, 65. Gennaro Sacco, 83. Severin Stöckli, 87. Tobias Chavannes, 87. Cedric Martin.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Aesch - FC Laufen a 2:0, FC Kleinlützel - FC Riederwald 4:1, SC Dornach - FC Reinach 4:0, FC Brislach - FC Röschenz 1:5

Tabelle: 1. FC Röschenz 10 Spiele/25 Punkte (33:10). 2. FC Laufen a 10/21 (28:11), 3. FC Aesch 10/17 (39:20), 4. FC Ettingen 10/17 (34:31), 5. SC Dornach 10/17 (27:13), 6. FC Riederwald 10/16 (20:27), 7. FC Münchenstein 10/16 (21:28), 8. FC Oberwil 10/16 (23:18), 9. FC Reinach 10/12 (20:24), 10. FC Kleinlützel 10/6 (17:34), 11. FC Brislach 10/6 (19:41), 12. FC Therwil 10/3 (10:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2021 00:28 Uhr.