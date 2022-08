3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Birsfelden gegen Liestal zum Auftakt Birsfelden beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Liestal setzt es zuhause einen 2:0-Sieg ab. 20.08.2022, 23.00 Uhr

(chm)

Birsfelden lag ab der 37. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Seyfettin Kalayci (5. Minute) und Bekim Krasniqi getroffen hatten. In der 87. Minute erzielte Liestal (Marco Hug) noch den Anschlusstreffer zum 0:2.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Birsfelden kassierte vier gelbe Karten. Für Liestal gab es keine Karte.

In der Tabelle steht Birsfelden nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Für Birsfelden geht es auswärts gegen VfR Kleinhüningen (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Liestal reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Auf Liestal wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das elftplatzierte Team FC Lausen 72, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 29. August statt (20.15 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Liestal 2:1 (2:0) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 5. Seyfettin Kalayci (Penalty) 1:0.37. Bekim Krasniqi 2:0. 87. Marco Hug 2:0. – Birsfelden: Alberto Palombo, Özgür Parlak, Labinot Ameti, Betim Dauti, Nico Frick, Seyfettin Kalayci, Max Forsbach, Rinor Kadrievski, Moreno Damiano, Fitim Dauti, Bekim Krasniqi. – Liestal: Lars Ruflin, Nico Schaub, Claudio Vanne, Assuero Camporesi, Dylan Hartmann, Linus Wegmann, Matthias Fricker, Sandro Heer, Robby Enz, Kilian Steger, Alexander Wolf. – Verwarnungen: 4. Assuero Camporesi, 39. Rinor Kadrievski, 76. Noel Benz, 82. Seyfettin Kalayci, 85. Betim Dauti, 88. Fitim Dauti, 90. Marco Hug.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

