3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Breitenbach gegen Binningen Breitenbach behielt im Spiel gegen Binningen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 27.03.2022, 08.45 Uhr

(chm)

Breitenbach ging in der 1. Spielminute durch Tobias Oesch in Führung, ehe Binningen in der 33. Minute (Sohayl Mehrabi) der Ausgleich gelang. Lukas Wyss brachte Breitenbach 2:1 in Führung (53. Minute). In der 59. Minute sorgte Michael Krug für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Breitenbach.

Gelbe Karten gab es bei Binningen für Ardil Yalcinkaya (68.), Altin Elshani (80.) und Noah Wittlin (88.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Breitenbach, Pascal Contessi (25.) kassierte sie.

Die Abwehr von Binningen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Breitenbach. 18 Punkte bedeuten Rang 9. Breitenbach hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Breitenbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Zwingen (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Binningen hat bisher sechsmal gewonnen und neunmal verloren.

Für Binningen geht es daheim gegen FC Gelterkinden (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Breitenbach - SC Binningen 3:1 (1:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 1. Tobias Oesch 1:0. 33. Sohayl Mehrabi 1:1. 53. Lukas Wyss 2:1. 59. Michael Krug 3:1. – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Aurelian Merckx, Ömer Uzakgider, Michael Krug, Pascal Contessi, Silvan Walliser, Sebastian Jermann, Jan Grossenbacher, Tobias Oesch, Adrian Altermatt. – Binningen: Luca Reichen, Rafael Ramires Marques, Semi Trabelsi, Léon Frieden, Joel Müller, Altin Elshani, Dominik Hirschi, Ardil Yalcinkaya, Sohayl Mehrabi, Olivier Regis, Flavio Krug. – Verwarnungen: 25. Pascal Contessi, 68. Ardil Yalcinkaya, 80. Altin Elshani, 88. Noah Wittlin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 04:26 Uhr.