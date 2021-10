2. Liga Erfolg für Dardania gegen Old Boys – Siegtreffer durch Ismail Korkmaz Dardania gewinnt am Samstag zuhause gegen Old Boys 1:0. 17.10.2021, 13.20 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Ismail Korkmaz in der 24. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Dardania für Isa Mulaj (13.) und Loic Limanaj (42.). Bei Old Boys erhielten Jonas Blatter (45.) und Jordanco Danev (60.) eine gelbe Karte.

Dardania machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Für Dardania ist es der zweite Sieg in Serie.

Dardania spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gelterkinden (Platz 9). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Mit der Niederlage rückt Old Boys in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 8. Old Boys hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Old Boys geht es daheim gegen FC Reinach (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Telegramm: FC Dardania - BSC Old Boys 1:0 (1:0) - Rankhof, Basel – Tor: 24. Ismail Korkmaz 1:0. – Dardania: Skenderbe Sadiku, Erdin Shaqiri, Jawed Zemouli, Loic Limanaj, Isa Mulaj, Erin Ziba, Edon Mulaj, Bajram Saljihu, Adem Matoshi, Ismail Korkmaz, Deny Gomes. – Old Boys: Semir Erovic, Riccardo Donadei, Maximilian Mamot, Dominik Situm, Francesco Savoca, Marco Baumann, Tizian Todaro, Aimé Kusa Massa, Paul Mamot, Jonas Blatter, Jordanco Danev. – Verwarnungen: 13. Isa Mulaj, 42. Loic Limanaj, 45. Jonas Blatter, 60. Jordanco Danev.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aesch - FC Gelterkinden 3:1, FC Amicitia Riehen - FC Allschwil 0:2, FC Wallbach-Zeiningen - FC Pratteln 1:1, FC Dardania - BSC Old Boys 1:0

Tabelle: 1. FC Pratteln 9 Spiele/22 Punkte (23:8). 2. FC Aesch 10/21 (33:12), 3. FC Allschwil 9/19 (21:8), 4. FC Wallbach-Zeiningen 9/15 (14:11), 5. FC Reinach 9/15 (19:21), 6. FC Dardania 10/14 (22:23), 7. SV Muttenz 8/12 (16:16), 8. BSC Old Boys 9/11 (15:16), 9. FC Gelterkinden 9/10 (11:16), 10. FC Möhlin-Riburg/ACLI 9/10 (16:15), 11. FC Amicitia Riehen 9/5 (8:21), 12. SV Sissach 8/3 (9:26), 13. FC Birsfelden 8/1 (10:24), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 13:17 Uhr.