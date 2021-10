4. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Diegten Eptingen gegen Rossoneri – Simon Jenni trifft zum Sieg Sieg für Diegten Eptingen: Gegen Rossoneri gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1. 04.10.2021, 02.26 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Rouven Schäfer für Diegten Eptingen. In der 21. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Rossoneri fiel in der 47. Minute, als Simon Jenni ins eigene Tor traf. Simon Jenni war es auch, der in der 70. Minute die 2:1-Führung für Diegten Eptingen herstellte.

Bei Rossoneri sah Jimmy Vieira (95.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Kevin Disler (67.) und Jimmy Vieira (95.). Die einzige gelbe Karte bei Diegten Eptingen erhielt: Alexander Wolf (7.)

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Diegten Eptingen. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 8. Diegten Eptingen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Diegten Eptingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen AC Virtus Liestal (Platz 5). Das Spiel findet am 9. Oktober statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Rossoneri liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 11. Es verliert einen Platz. Für Rossoneri war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Rossoneri spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Diegten Eptingen - AC Rossoneri 2:1 (1:0) - Hofmatt, Diegten – Tore: 21. Rouven Schäfer 1:0. 47. Eigentor (Simon Jenni) 1:1.70. Simon Jenni 2:1. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Davide Sfragara, Simon Jenni, Elia Schmutz, Pascal Schäublin, Michael Gerber, Denny Flury, Marco Schneider, Dominic Willi, Alexander Wolf, Rouven Schäfer. – Rossoneri: Kevin Disler, Jefin Chandrarajan, Albertino Bezerra De Oliveira Neto, Naim Emini, Rodrigo Antonio Polonio de Jesus, Kevin Thommen, Evandro Gsteiger, Harun Baumgartner, Jimmy Vieira, Mamadi Toure, Bruno Rafael Lemos Oliveira. – Verwarnungen: 7. Alexander Wolf, 67. Kevin Disler, 95. Jimmy Vieira – Ausschluss: 95. Jimmy Vieira.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: AC Virtus Liestal - FC Eiken 4:3, FC Frenkendorf - FC Kaiseraugst 3:4, FC Diegten Eptingen - AC Rossoneri 2:1, SV Sissach - FC Laufenburg-Kaisten 4:3, FC Rheinfelden - FC Wallbach-Zeiningen 3:2

Tabelle: 1. FC Eiken 7 Spiele/18 Punkte (24:7). 2. FC Frenkendorf 7/15 (22:16), 3. FC Oberdorf 7/14 (18:8), 4. FC Pratteln 7/14 (22:13), 5. AC Virtus Liestal 7/12 (22:19), 6. FC Wallbach-Zeiningen 7/10 (18:18), 7. FC Kaiseraugst 7/9 (16:14), 8. FC Diegten Eptingen 7/7 (11:25), 9. FC Laufenburg-Kaisten 7/7 (12:14), 10. FC Rheinfelden 7/7 (11:15), 11. AC Rossoneri 7/4 (5:17), 12. SV Sissach 7/4 (9:24).

