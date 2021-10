4. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Frenkendorf gegen Diegten Eptingen Frenkendorf behielt im Spiel gegen Diegten Eptingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 31.10.2021, 15.16 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Claudio Vaz Barata für Frenkendorf. In der 63. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 68. Minute brachte Denis Josic Frenkendorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Simon Jenni (85.) reduzierte sich der Rückstand für Diegten Eptingen auf ein Tor (1:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lasse Spycher in der 87. Minute. Er traf zum 3:1 für Frenkendorf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Diegten Eptingen sah Petr Schafran (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Petr Schafran (83.) und Davide Sfragara (86.). Keine einzige Karte erhielt Frenkendorf.

Die Offensive von Frenkendorf hat bislang häufig überzeugt: In elf Spielen hat sie total 31 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Diegten Eptingen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 33 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 9).

Dank dem Sieg führt Frenkendorf neu die Tabelle an. Nach elf Spielen hat das Team 24 Punkte. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Für Frenkendorf ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen.

Die nächste Partie für Frenkendorf steht nach der Winterpause daheim gegen AC Virtus Liestal (Platz 5) an. Diese Begegnung findet am 19. März statt (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Mit der Niederlage rückt Diegten Eptingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 9. Diegten Eptingen hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Diegten Eptingen steht nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Rheinfelden (Platz 10) an. Diese Begegnung findet am 19. März statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Diegten Eptingen 3:1 (0:0) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 63. Claudio Vaz Barata 1:0. 68. Denis Josic 2:0. 85. Simon Jenni 2:1. 87. Lasse Spycher 3:1. – Frenkendorf: Sacha Nink, Leandro Chiumiento, Fabio Pongan, Eren Tasdelen, Doruk Gül, Denny Gari, Gianluca Padula, Martin Muheim, Denis Josic, Lasse Spycher, Cyrill Ilg. – Diegten Eptingen: Leandro Di Venere, Denny Flury, Simon Jenni, Petr Schafran, Davide Sfragara, Michael Bitterlin, Rouven Schäfer, Marco Schneider, Jan Krieg, Gabriel Flühler, Sven Zeller. – Verwarnungen: 83. Petr Schafran, 86. Davide Sfragara – Ausschluss: 88. Petr Schafran.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SV Sissach - AC Virtus Liestal 2:3, FC Frenkendorf - FC Diegten Eptingen 3:1, FC Wallbach-Zeiningen - FC Pratteln 1:1, FC Kaiseraugst - FC Laufenburg-Kaisten 2:2, FC Rheinfelden - FC Eiken 2:2

Tabelle: 1. FC Frenkendorf 11 Spiele/24 Punkte (31:21). 2. FC Eiken 11/23 (30:15), 3. FC Oberdorf 10/21 (28:13), 4. FC Pratteln 11/21 (38:20), 5. AC Virtus Liestal 11/21 (36:26), 6. FC Wallbach-Zeiningen 11/18 (30:23), 7. FC Kaiseraugst 11/15 (30:25), 8. FC Laufenburg-Kaisten 11/11 (18:22), 9. FC Diegten Eptingen 11/11 (17:33), 10. FC Rheinfelden 11/9 (20:33), 11. SV Sissach 11/5 (14:36), 12. AC Rossoneri 10/4 (7:32).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2021 21:18 Uhr.