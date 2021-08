4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Kleinhüningen gegen Timau Basel – Drei Treffer für Nawid Gafuhrzada Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Kleinhüningen zuhause gegen Timau Basel 5:3. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team. 29.08.2021, 16.31 Uhr

(chm)

Timau Basel erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Massimo Carlucci ging das Team in der 18. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 33. Minute, als Valentin Roos für Kleinhüningen traf.

Danach drehte Kleinhüningen auf. Das Team schoss ab der 40. Minute noch vier weitere Tore, während Timau Basel noch zwei Treffer gelangen (zum 2:4 (58. Minute) und 3:5 (83. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Matchwinner für Kleinhüningen war Nawid Gafuhrzada, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Kleinhüningen waren: Yannick Bischof (1 Treffer) und Valentin Roos (1 Treffe.) bei Timau Basel schoss Massimo Carlucci gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Luca Allegra (1 Tore).

Gelbe Karten gab es bei Timau Basel für Vlerand Redzepi (10.), Francesco Ölcer (24.) und Musa Demirtok (93.). Bei Kleinhüningen erhielten Luca Schmid (52.) und Valentin Roos (74.) eine gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Kleinhüningen mit sechs Punkten auf dem ersten Rang. Für Kleinhüningen geht es auswärts gegen US Bottecchia BS weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

In der Tabelle steht Timau Basel nach dem zweiten Spiel auf Rang 5 (drei Punkte). Für Timau Basel geht es daheim gegen FC Allschwil weiter. Diese Begegnung findet am 5. September statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - AS Timau Basel 5:3 (2:1) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 18. Massimo Carlucci 0:1. 33. Valentin Roos 1:1. 40. Nawid Gafuhrzada 2:1. 49. Nawid Gafuhrzada 3:1. 55. Nawid Gafuhrzada 4:1. 58. Massimo Carlucci 4:2. 64. Yannick Bischof 5:2. 83. Luca Allegra 5:3. – Kleinhüningen: Ismail Bajramoski, Edon Rahmani, Axhi Ademaj, Luca Schmid, Egzon Abazi, Tunc Polat, Valentin Roos, Sebastian Varela, Zebur Qerimi, Yannick Bischof, Nawid Gafuhrzada. – Timau Basel: Domenico Seminara, Alessandro Italiano, Avni Asani, Francesco Ölcer, Jure Ölcer, Chris Minette, Muhammed Barrow, Vlerand Redzepi, Musa Demirtok, Giuliano Salvia, Massimo Carlucci. – Verwarnungen: 10. Vlerand Redzepi, 24. Francesco Ölcer, 52. Luca Schmid, 74. Valentin Roos, 93. Musa Demirtok.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: VfR Kleinhüningen - AS Timau Basel 5:3, FC Allschwil - SC Steinen Basel b 2:4

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 2 Spiele/6 Punkte (7:4). 2. FF Brüglingen Basel 1/3 (5:3), 3. FC Bosna Basel 1/3 (3:0), 4. FC Türkgücü Basel 1/3 (3:2), 5. AS Timau Basel 2/3 (6:7), 6. SC Steinen Basel b 2/3 (6:5), 7. US Bottecchia BS 0/0 (0:0), 8. FC Schwarz-Weiss 1/0 (0:3), 9. FC Dardania 1/0 (3:5), 10. SC Binningen b 1/0 (2:3), 11. FC Allschwil 2/0 (3:6), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 16:28 Uhr.