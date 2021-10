Frauen 3. Liga Erfolg für Muttenz gegen Lausen – Mara Odermatt mit Siegtor Muttenz behielt im Spiel gegen Lausen am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 1:0. 18.10.2021, 02.09 Uhr

(chm)

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Muttenz der einzige Treffer der Partie. Mara Odermatt traf in der 40. Minute zum 1:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Muttenz zu den Besten: Die total 8 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.1 Toren pro Match (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Muttenz. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 7. Muttenz hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren. Muttenz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Muttenz trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Concordia Basel (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Lausen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Lausen hat bisher nur verloren, nämlich sechsmal.

Lausen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Arlesheim (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: SV Muttenz - FC Lausen 72 1:0 (1:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tor: 40. Mara Odermatt 1:0. – Muttenz: Mahisha Eigenmann, Sandra Imhof, Wenja Angelini, Nadja Brunner, Sherine Widmer, Lea Galvagno, Dana Marzan, Andrea Vonlanthen, Rajni Müller, Mara Odermatt, Nadia Gubser. – Lausen: Olivia Plattner, Michela Hug, Ariana Manso, Selina Schneeberger, Alessia Schneider, Luzia Reinau, Valeria Gurri, Alexandra Künzler, Patricia Thommen, Leandra Zeltner, Cynthia Weber. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SV Muttenz - FC Lausen 72 1:0, FC Reinach - FC Bubendorf 3:0

Tabelle: 1. FC Bubendorf 7 Spiele/18 Punkte (32:12). 2. Team Fricktal 7/16 (17:8), 3. FC Reinach 7/13 (21:8), 4. FC Rheinfelden 7/11 (19:16), 5. FC Breitenbach 7/10 (10:8), 6. FC Telegraph BS 7/10 (11:14), 7. SV Muttenz 7/9 (5:8), 8. FC Arlesheim 7/8 (11:15), 9. FC Concordia Basel 7/6 (12:23), 10. FC Lausen 72 7/0 (4:30).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 02:02 Uhr.