3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für NK Posavina gegen Münchenstein SC NK Posavina behielt im Spiel gegen Münchenstein SC am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 11.04.2022, 06.37 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Mehmet Cetin in der 11. Minute. Er traf für Münchenstein SC zum 1:0. Gleichstand stellte Ivan Radic durch seinen Treffer für NK Posavina in der 46. Minute her. Dominik Bacic erzielte in der 69. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für NK Posavina. In der 89. Minute traf Dominik Bacic bereits wieder. Er erhöhte auf 3:1 für NK Posavina.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Münchenstein SC gab es fünf gelbe Karten. Bei NK Posavina erhielten Andrej Piljic (42.), Ante Cicak (54.) und Antonio Gudelj (90.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Münchenstein SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 49 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für NK Posavina: elf Punkte bedeuten Rang 13. NK Posavina hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

NK Posavina tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Liestal an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Dienstag (12. April) statt (20.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Münchenstein SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 12. Für Münchenstein SC war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Lausen 72 kriegt es Münchenstein SC als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 16. April statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: NK Posavina - SC Münchenstein 3:1 (0:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 11. Mehmet Cetin 0:1. 46. Ivan Radic 1:1. 69. Dominik Bacic 2:1. 89. Dominik Bacic 3:1. – NK Posavina: Patrik Gavran, Dominik Bacic, Filip Jurakic, Andrej Piljic, Antonio Mikulic, Gabriel Topic, Bonito Tokic, Antonio Gudelj, Antonio Gregorovic, Ante Cicak, Ivan Radic. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Bryan Louzan Figueroa, Gürkan Satilmis, Ali Maskan, Ahmet Uluisik, Cihan Yayla, Cihan Balcin, Berat Kaya, Dion Morina, Elias Flores Alvarez, Mehmet Cetin. – Verwarnungen: 13. Bryan Louzan Figueroa, 42. Andrej Piljic, 54. Ante Cicak, 66. Cihan Yayla, 68. Nico Leuenberger, 75. Christian Gulinello, 79. Elias Flores Alvarez, 90. Antonio Gudelj.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2022 06:34 Uhr.