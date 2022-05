3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Olympia 1963 gegen Breitenbach Sieg für Olympia 1963: Gegen Breitenbach gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1. 01.05.2022, 13.22 Uhr

(chm)

Silvan Walliser eröffnete in der 21. Minute das Skore, als er für Breitenbach das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 74, als Ibrahin Soto Caballero für Olympia 1963 erfolgreich war. In der 78. Minute war es erneut Ibrahin Soto Caballero, der Olympia 1963 mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. In der 89. Minute erhöhte Nilton Andre Altamirano Semino auf 3:1 für Olympia 1963.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Olympia 1963 sah Kevin Machado Ferreira (58.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Olympia 1963 weitere vier gelbe Karten. Bei Breitenbach erhielten Michael Krug (64.), Andreas Jeker (68.) und Fitim Shala (93.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Olympia 1963: zwölf Punkte bedeuten Rang 13. Für Olympia 1963 ist es der zweite Sieg in Serie.

Olympia 1963 spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Zwingen (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.15 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Für Breitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 10. Breitenbach hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Breitenbach geht es zuhause gegen FC Bubendorf (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: US Olympia 1963 - FC Breitenbach 3:1 (0:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 21. Silvan Walliser 0:1. 74. Ibrahin Soto Caballero 1:1. 78. Ibrahin Soto Caballero 2:1. 89. Nilton Andre Altamirano Semino 3:1. – Olympia 1963: Anthony Duvernoy, Karamba Badiane, Christian Luis Coca Figueredo, Ibrahima Thiam, Ouassim Yahyaoui, Soufiane Ajamri, Ibrahin Soto Caballero, Mamadou Sette, Nilton Andre Altamirano Semino, Adama Kiendrebeogo, Sead Imeri. – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Aurelian Merckx, Ömer Uzakgider, Michael Krug, Pascal Contessi, Manuel Schneider, Silvan Walliser, Tobias Oesch, Jan Grossenbacher, Lukas Wyss. – Verwarnungen: 30. Ouassim Yahyaoui, 37. Karamba Badiane, 48. Sead Imeri, 58. Kevin Machado Ferreira, 64. Michael Krug, 68. Andreas Jeker, 93. Fitim Shala – Ausschluss: 58. Kevin Machado Ferreira.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 13:19 Uhr.