4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Schwarz-Weiss gegen Steinen Basel – Entscheidung in der Schlussminute Schwarz-Weiss gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Steinen Basel 3:2. 22.04.2022, 22.21 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Schwarz-Weiss das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 94. Minute war Fabio Gil.

In der 24. Minute hatte Marcio Joel Martins Lopes zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Zum Ausgleich für Schwarz-Weiss traf Elia Niederer in der 31. Minute. In der 47. Minute schoss Leandro Martins Lopes Steinen Basel mittels Elfmeter in Führung (2:1). In der 83. Minute traf Sebastian Meister für Schwarz-Weiss zum 2:2-Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Steinen Basel für Ismail Mahmoud (11.), Antonio Manuel Gomes De Castro (41.) und Josué Mabiala (88.). Eine Verwarnung gab es für Schwarz-Weiss, nämlich für Florin D Aujourd Hui (46.).

Zahlreiche Gegentore sind für Steinen Basel ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Schwarz-Weiss unverändert. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 4. Schwarz-Weiss hat bisher achtmal gewonnen und fünfmal verloren.

Schwarz-Weiss spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FF Brüglingen Basel (Rang 11). Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Für Steinen Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Für Steinen Basel ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Steinen Basel gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinen Basel daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Binningen b. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - SC Steinen Basel b 3:2 (1:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 24. Marcio Joel Martins Lopes 0:1. 31. Elia Niederer 1:1. 47. Leandro Martins Lopes (Penalty) 1:2.83. Sebastian Meister 2:2. 94. Fabio Gil 3:2. – Schwarz-Weiss: Mattia Fahrländer, Florin D Aujourd Hui, Elia Niederer, Laurin Van der Haegen, Maurice Dubois, Jannik Frank, Nuno Miguel De Moura, Julian Tanner, Alessandro Zarola, Matteo Calcich, Kevin Vicente. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Tino Daniele Camuto, Fabio Villani, Ardit Pukaj, Ismail Mahmoud, Julio Paulo Nsiandambo, Vendim Kadriaj, Dave Gasser, Domenik Schneiter, Marcio Joel Martins Lopes, Antonio Manuel Gomes De Castro. – Verwarnungen: 11. Ismail Mahmoud, 41. Antonio Manuel Gomes De Castro, 46. Florin D Aujourd Hui, 88. Josué Mabiala.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2022 22:18 Uhr.