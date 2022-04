4. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Therwil gegen Kleinlützel – Siegtreffer durch Dominik Bätscher Therwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Kleinlützel 3:2. 10.04.2022, 12.26 Uhr

(chm)

Therwil holte gegen Kleinlützel zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Ruedi Brunner eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Kleinlützel das 1:0 markierte. Benjamin Meier glich in der 10. Minute für Therwil aus. Es hiess 1:1. In der 38. Minute gelang Fabio Giger der Führungstreffer zum 2:1 für Kleinlützel.

Dominik Bätscher glich in der 53. Minute für Therwil aus. Es hiess 2:2. Dominik Bätscher war es auch, der in der 67. Minute die 3:2-Führung für Therwil herstellte.

Gelbe Karten gab es bei Kleinlützel für Manuel Meyer (39.), Diego Dreier (80.) und Fabio Giger (90.). Die einzige gelbe Karte bei Therwil erhielt: Yannick Hauser (36.)

Zahlreiche Gegentore sind für Kleinlützel ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Therwil unverändert. Zwölf Punkte bedeuten Rang 11. Therwil hat bisher viermal gewonnen und zehnmal verloren. Therwil siegte zudem erstmals auswärts.

Therwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Reinach (Platz 9). Diese Begegnung findet am Dienstag (12. April) statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Kleinlützel verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Kleinlützel war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Münchenstein kriegt es Kleinlützel als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 20. April statt ( Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Telegramm: FC Therwil - FC Kleinlützel 3:2 (1:2) - Känelboden, Therwil – Tore: 1. Ruedi Brunner 0:1. 10. Benjamin Meier 1:1. 38. Fabio Giger 1:2. 53. Dominik Bätscher 2:2. 67. Dominik Bätscher 3:2. – Therwil: Sven Scheiber, Gino Vielmi, Yannick Hauser, Matteo Lavagnini, Luca Leone, Michel Rohrbach, Benjamin Meier, Jannis Reimer, Yanic Fläcklin, Alessandro Pecoraro, Ivan Darms. – Kleinlützel: Dennis Mendelin, Fabio Giger, Matthias Tschan, Diego Dreier, Joel Spies, Ruedi Brunner, Sammy Curro, Roman Vogt, Eric Dreier, Simon Wagner, Pirmin Dreier. – Verwarnungen: 36. Yannick Hauser, 39. Manuel Meyer, 80. Diego Dreier, 90. Fabio Giger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 12:22 Uhr.