4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Timau Basel gegen Türkgücü Basel Türkgücü Basel lag gegen Timau Basel deutlich vorne, nämlich 2:0 (47. Minute) - und verlor dennoch. Timau Basel feiert einen 4:2-Heimsieg. 09.05.2022, 10.25 Uhr

(chm)

Eren Yagcioglu eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Türkgücü Basel das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Türkgücü Basel stellte Louay Abusnena in Minute 47 her. Dank dem Treffer von Efraim Benoit Ferreira (63.) reduzierte sich der Rückstand für Timau Basel auf ein Tor (1:2).

Mino Montalto glich in der 65. Minute für Timau Basel aus. Es hiess 2:2. Das Tor von Dljir Mikael in der 72. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Timau Basel. Mit dem 4:2 für Timau Basel schoss Kerber Nicolas Carvajal Sagura das letzte Tor der Partie.

Bei Türkgücü Basel sah Hüseyin Akkaya (77.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Arif Sen (32.), Hüseyin Akkaya (56.) und Erdem Yagcioglu (90.). Eine Verwarnung gab es für Timau Basel, nämlich für Dljir Mikael (90.).

Die Abwehr von Türkgücü Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 44 Tore hinnehmen musste (Rang 6).

Timau Basel rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Timau Basel hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Steinen Basel b (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Türkgücü Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 3. Türkgücü Basel hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Türkgücü Basel zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte US Bottecchia BS. Die Partie findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: AS Timau Basel - FC Türkgücü Basel 4:2 (0:1) - Rankhof, Basel – Tore: 16. Eren Yagcioglu 0:1. 47. Louay Abusnena 0:2. 63. Efraim Benoit Ferreira 1:2. 65. Mino Montalto 2:2. 72. Dljir Mikael 3:2. 77. Kerber Nicolas Carvajal Sagura 4:2. – Timau Basel: Jassem Taslimi, Andre Joaquim Brito Neto, Francesco Ölcer, Yaya Sane Diedhiou, Nicolas Jenny, Milan Radicheski, Avni Asani, Theo Perrod, Mino Montalto, Efraim Benoit Ferreira, Luca Allegra. – Türkgücü Basel: Hüseyin Kemiklioglu, Arif Sen, Emirhan Yilmaz, Hüseyin Akkaya, Cihan Güclü, Ozan Erdikli, Eren Yagcioglu, Salih Öztürk, Deniz Kaya, Burak Akveran, Erdem Yagcioglu. – Verwarnungen: 32. Arif Sen, 56. Hüseyin Akkaya, 90. Erdem Yagcioglu, 90. Dljir Mikael – Ausschluss: 77. Hüseyin Akkaya.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 10:22 Uhr.