4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Türkgücü Basel gegen Schwarz-Weiss – Schwarz-Weiss verliert nach fünf Siegen Türkgücü Basel gewinnt am Sonntag zuhause gegen Schwarz-Weiss 2:1. 27.03.2022, 18.08 Uhr

Zwei Tore von Bera Pasa Öztürk (15. Und 48.) bedeuteten eine 2:0-Führung für Türkgücü Basel.

In der 57. Minute schoss Schwarz-Weiss (Diego Jenni) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Türkgücü Basel sah Erdem Yagcioglu (69.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Erdem Yagcioglu (59.), Hüseyin Akkaya (72.) und Deniz Kaya (73.). Schwarz-Weiss kassierte vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Türkgücü Basel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.9 Mal pro Partie.

Türkgücü Basel rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Türkgücü Basel ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Türkgücü Basel gingen unentschieden aus.

Türkgücü Basel spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FF Brüglingen Basel (Rang 11). Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Mit der Niederlage rückt Schwarz-Weiss in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 24 Punkten neu Platz 4. Schwarz-Weiss hat bisher siebenmal gewonnen und viermal verloren.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Steinen Basel b (Platz 6). Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - FC Schwarz-Weiss 2:1 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 15. Bera Pasa Öztürk 1:0. 48. Bera Pasa Öztürk 2:0. 57. Diego Jenni 2:1. – Türkgücü Basel: Hüseyin Kemiklioglu, Emirhan Yilmaz, Cihan Güclü, Hüseyin Akkaya, Ozan Erdikli, Erdem Yagcioglu, Zafer Dagdelen, Deniz Kaya, Bera Pasa Öztürk, Eren Yagcioglu, Emre Kizildag. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Nuno Miguel De Moura, Linus Kneubühler, Ralf Hartmann, Laurin Van der Haegen, Mattia Fahrländer, Bryan Strauss, Matteo Paonessa, Julian Tanner, Alessandro Zarola, Sebastian Meister. – Verwarnungen: 35. Julian Tanner, 41. Alessandro Zarola, 59. Erdem Yagcioglu, 67. Nuno Miguel De Moura, 72. Hüseyin Akkaya, 73. Deniz Kaya, 95. Fabio Paonessa – Ausschluss: 69. Erdem Yagcioglu.

Datenstand: 27.03.2022 16:16 Uhr.