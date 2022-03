2. Liga Erneuter Sieg für Aesch gegen Reinach – Ruben Fernandez entscheidet Spiel Aesch setzt seine Siegesserie auch gegen Reinach fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 20.03.2022, 07.01 Uhr

(chm)

Aesch ging in der 14. Minute 1:0 in Führung, als Tobias Aebi ins eigene Tor traf. Per Elfmeter glich Yannis Friedli das Spiel in der 50. Minute für Reinach wieder aus. In der 67. Minute schoss Ruben Fernandez Aesch in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Aesch gab es vier gelbe Karten. Bei Reinach gab es vier gelbe Karten.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Aesch: Total schoss das Team 44 Tore in 13 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Aesch. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Aesch ist es der vierte Sieg in Serie.

Aesch spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 7). Die Partie findet am 26. März statt (18.30 Uhr, Buhnacker, Wallbach).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 4. Reinach hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Reinach geht es zuhause gegen FC Dardania (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Aesch - FC Reinach 2:1 (1:0) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 14. Eigentor (Tobias Aebi) 1:0.50. Yannis Friedli (Penalty) 1:1.67. Ruben Fernandez 2:1. – Aesch: Srdan Lazic, Fabio Limardi, Marco Palmieri, Yves Meier, Christian Bak, Arianit Tasholli, Jeton Abazi, Danilo Ferrari, Armin Talic, Nico Thüring, Joel Schultz. – Reinach: Valentino Reist, Yannis Friedli, Tobias Aebi, Tim Leuenberger, Tobias Fankhauser, Nick Oppliger, Sven Wirz, Stefano Lucchi, Andreas Schöne, Tobias Böhlen, Valerio Ronchi. – Verwarnungen: 37. Marco Palmieri, 49. Fabio Limardi, 60. Armin Talic, 63. Nick Oppliger, 85. Stefano Lucchi, 87. Yannis Friedli, 87. Niklas Knörnschild, 91. Arianit Tasholli.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aesch - FC Reinach 2:1, FC Gelterkinden - FC Amicitia Riehen 1:0, FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Dardania 3:1, SV Sissach - FC Birsfelden 2:1, FC Pratteln - FC Allschwil 1:0

Tabelle: 1. FC Pratteln 13 Spiele/34 Punkte (36:11). 2. FC Aesch 13/30 (44:16), 3. FC Allschwil 13/28 (33:12), 4. FC Reinach 13/22 (30:27), 5. BSC Old Boys 12/18 (20:19), 6. FC Dardania 13/17 (27:33), 7. FC Wallbach-Zeiningen 12/16 (23:22), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 13/16 (24:24), 9. SV Muttenz 12/15 (27:30), 10. FC Gelterkinden 13/14 (21:28), 11. SV Sissach 13/9 (21:44), 12. FC Amicitia Riehen 13/8 (11:28), 13. FC Birsfelden 13/4 (15:38), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 07:57 Uhr.