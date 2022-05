3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Allschwil gegen Münchenstein FC Allschwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Münchenstein FC hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 15.05.2022, 20.16 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Boran Yavuz, der in der 31. Minute für Allschwil zum 1:0 traf. Allschwil baute in der 60. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Boran Yavuz. Michele Petta baute in der 65. Minute die Führung für Allschwil weiter aus (3:0). In der 87. Minute sorgte Sandro Menegola noch für Resultatkosmetik für Münchenstein FC. er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein FC erhielten Adrian Schweizer (30.) und Thierry Vogel (65.) eine gelbe Karte. Für Allschwil gab es keine Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Allschwil bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Münchenstein FC ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 9).

Allschwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 4. Für Allschwil ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Allschwil geht es daheim gegen NK Alkar (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (19. Mai) statt (20.30 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Nach der Niederlage büsst Münchenstein FC zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 30 Punkten auf Rang 8. Münchenstein FC hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es auswärts gegen FC Stein (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (17.15 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Allschwil - FC Münchenstein 3:1 (1:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 31. Boran Yavuz 1:0. 60. Boran Yavuz 2:0. 65. Michele Petta 3:0. 87. Sandro Menegola 3:1. – Allschwil: Elia Kasper, André Bachmann, Fabian Roth, Nicolas Gränacher, Kilian Vetter, Till Schaufelberger, Boran Yavuz, Samir Natarajan, Nico Stasi, Raphael Mathias, Michele Petta. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, James Riedberger, Thierry Vogel, Colin Etter, Biravin Sambasivam, Loris Lüdi, Valerio Ingrao, Sandro Menegola, Luca Ritter, Adrian Schweizer, Simone Del Tufo. – Verwarnungen: 30. Adrian Schweizer, 65. Thierry Vogel.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

