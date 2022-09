4. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Amicitia Riehen gegen Reinach Amicitia Riehen setzt seine Siegesserie auch gegen Reinach fort. Das 3:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 26.09.2022, 11.16 Uhr

(chm)

Reinach ging zunächst in der 62. Minute in Führung, als Yannick Strub zum 1:0 traf. Nur neun Minuten später schaffte Daniel Wipfli aber den Ausgleich für Amicitia Riehen. Jannis Erlacher schoss Amicitia Riehen in der 75. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 83. Minute, als Marco Corti die Führung für Amicitia Riehen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Amicitia Riehen erhielten Jannis Erlacher (84.) und Marcello Borghetti (89.) eine gelbe Karte. Für Reinach gab es keine Karte.

In der Defensive hat Amicitia Riehen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 10 erzielten Toren Rang 8.

Mit dem Sieg rückt Amicitia Riehen um einen Platz nach vorne. Zehn Punkte bedeuten Rang 3. Für Amicitia Riehen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Amicitia Riehen in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Ettingen (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Nach der Niederlage büsst Reinach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 5. Für Reinach war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Reinach verlor zudem erstmals zuhause.

Reinach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Soleita Hofstetten (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (17.30 Uhr, Chöpfli, Hofstetten).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - FC Reinach 3:1 (0:0) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 62. Yannick Strub 0:1. 71. Daniel Wipfli 1:1. 75. Jannis Erlacher 2:1. 83. Marco Corti 3:1. – Amicitia Riehen: Jonas Stirnimann, Marcello Borghetti, Marvin Brügger, Jannis Rohrbach, Jonas Frieden, Daniel Wipfli, Ettore Pagliarulo, Samir Maiga, Jannis Erlacher, Samuel Gutmans, Noah Straumann. – Reinach: Tobias Mutz, Lukas Doppler, Fabian Huber, Lorenzo Di Cesare, Alain Kaiser, Sven David, Fabio Bögli, Yannick Strub, Lenard Bubendorf, Alessio Gonzalez, Floriano Calo. – Verwarnungen: 84. Jannis Erlacher, 89. Marcello Borghetti.

