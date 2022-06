4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Arlesheim gegen Birsfelden – Entscheidung in der Schlussminute Arlesheim reiht Sieg an Sieg: Gegen Birsfelden hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2 12.06.2022, 16.04 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Arlesheim das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Micha Widmer.

Aljoscha Sokoloff hatte mit dem ersten Tor der Partie (17. Minut.) arlesheim 1:0 in Führung gebracht. In der 20. Minute baute Adriano Lombardi den Vorsprung für Arlesheim auf zwei Tore aus (2:0). Per Penalty traf Luke Mc Guinness in der 48. Minute für Birsfelden zum Anschlusstreffer (1:.) der Ausgleich für Birsfelden fiel in der 89. Minute (Samuel Lavater).

Bei Birsfelden erhielten Ognjen Simonovic (28.), Luke Mc Guinness (52.) und Dorian Perez (85.) eine gelbe Karte. Bei Arlesheim erhielten Fabian Brunner (48.) und Philémon Wahlen (91.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Arlesheim hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Arlesheim bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 3. Arlesheim hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Arlesheim ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Birsfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 5. Birsfelden hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Birsfelden ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Birsfelden - FC Arlesheim 2:3 (0:2) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 17. Aljoscha Sokoloff 0:1. 20. Adriano Lombardi 0:2. 48. Luke Mc Guinness (Penalty) 1:2.89. Samuel Lavater 2:2. 92. Micha Widmer 2:3. – Birsfelden: Mesut Kül, Justin Lacher, Marc Zumstein, Ognjen Simonovic, Samuel Lavater, Alper Basarmak, Dorian Perez, Alisson Da Costa Martins, Cyrill Rohrer, Luke Mc Guinness, Davide Gugliotta. – Arlesheim: Tim Schaub, Noah Lamotte, Fabian Brunner, Tim Widmer, Aljoscha Sokoloff, Marco Antonio Marroquin Perez, Adriano Lombardi, Marco Waldspurger, Micha Widmer, Kasey Kunz, Vigan Sadiku. – Verwarnungen: 28. Ognjen Simonovic, 48. Fabian Brunner, 52. Luke Mc Guinness, 85. Dorian Perez, 91. Philémon Wahlen.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Datenstand: 12.06.2022 16:02 Uhr.