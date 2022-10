3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Birsfelden gegen Binningen Birsfelden setzt seine Siegesserie auch gegen Binningen fort. Das 4:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Moreno Damiano, der in der 27. Minute für Birsfelden zum 1:0 traf. Birsfelden baute die Führung in der 50. Minute (Bekim Krasniqi) weiter aus (2:0). Birsfelden erhöhte in der 63. Minute seine Führung durch Betim Dauti weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter

Birsfelden erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Max Forsbach weiter auf 4:0. Francesco Biafora (80. Minute) liess Binningen auf 1:4 herankommen. Der gleiche Francesco Biafora verkürzte drei Minuten später für Binningen auf 2:4. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Flavio Schmidig von Binningen erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

Birsfelden hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 32 Tore erzielte.

Die Abwehr von Binningen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 35 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel (Rang 12).

Birsfelden bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach zehn Spielen hat das Team 28 Punkte. Birsfelden hat bisher neunmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Birsfelden spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Röschenz (Rang 10). Das Spiel findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Nach der Niederlage büsst Binningen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 9. Binningen hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Binningen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Lausen 72 (Platz 12). Die Partie findet am Dienstag (25. Oktober) statt (20.15 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: SC Binningen a - FC Birsfelden 2:4 (0:1) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 27. Moreno Damiano 0:1. 50. Bekim Krasniqi 0:2. 63. Betim Dauti (Penalty) 0:3.66. Max Forsbach 0:4. 80. Francesco Biafora 1:4. 83. Francesco Biafora (Penalty) 2:4. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Flavio Schmidig, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Rafael Ramires Marques, Flavio Krug, Melvin Fehlbaum, Olivier Regis, Gzim Kryeziu, Francesco Biafora. – Birsfelden: Dzeladin Dzeladini, Berkant Öztürk, Labinot Ameti, Betim Dauti, Nico Frick, Max Forsbach, Giuseppe De Fregias, Gyorgi Markov, Rinor Kadrievski, Moreno Damiano, Bekim Krasniqi. – Verwarnungen: 55. Flavio Schmidig.

