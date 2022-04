3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Black Stars gegen Olympia 1963 Black Stars reiht Sieg an Sieg: Gegen Olympia 1963 hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:3 03.04.2022, 18.32 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Adama Kiendrebeogo für Olympia 1963. In der 5. Minute traf er zum 1:0. In der 27. Minute traf Leonot Bajrami für Black Stars zum 1:1-Ausgleich. In der 39. Minute gelang Loris Saliji der Führungstreffer zum 2:1 für Black Stars.

Gleichstand war in der 46. Minute hergestellt: Sandro Gogic traf für Olympia 1963. In der 67. Minute gelang Ugur Tinas der Führungstreffer zum 3:2 für Black Stars. Black Stars baute die Führung in der 72. Minute (Lorik Xheladini) weiter aus (4:2). In der Schlussphase kam Olympia 1963 noch auf 3:4 heran. Ibrahin Soto Caballero war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 82. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Black Stars gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Olympia 1963 erhielt: Sandro Gogic (50.)

In seiner Gruppe hat Black Stars den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Olympia 1963 ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 58 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel (Rang 13).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Black Stars. Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 2. Für Black Stars ist es der dritte Sieg in Serie.

Black Stars spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bubendorf (Platz 6). Die Partie findet am 10. April statt (13.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Für Olympia 1963 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 13. Olympia 1963 hat bisher zweimal gewonnen und 14mal verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Oberwil kriegt es Olympia 1963 als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 9. April (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: US Olympia 1963 - FC Black Stars 3:4 (1:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 5. Adama Kiendrebeogo 1:0. 27. Leonot Bajrami 1:1. 39. Loris Saliji 1:2. 46. Sandro Gogic 2:2. 67. Ugur Tinas 2:3. 72. Lorik Xheladini 2:4. 82. Ibrahin Soto Caballero 3:4. – Olympia 1963: Anthony Duvernoy, Ibrahima Thiam, Karamba Badiane, Mamadou Sette, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Matthias Mazzamati, Ibrahin Soto Caballero, Christian Luis Coca Figueredo, Adama Kiendrebeogo, Seykou Sy, Sandro Gogic. – Black Stars: Andrej Krupljanin, Arnis Kuci, Betim Dauti, Flynn Haller, Bardh Dauti, Lorik Xheladini, Mehmet Babatongüz, Loris Saliji, Fitim Dauti, Leonot Bajrami, Ugur Tinas. – Verwarnungen: 15. Loris Saliji, 42. Betim Dauti, 49. Lorik Xheladini, 50. Sandro Gogic, 66. Fitim Dauti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.04.2022 18:29 Uhr.