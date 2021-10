2. Liga Erneuter Sieg für Dardania gegen Gelterkinden – Ismail Korkmaz mit Siegtor Dardania setzt seine Siegesserie auch gegen Gelterkinden fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 24.10.2021, 03.35 Uhr

(chm)

Dardania holte gegen Gelterkinden zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Den Auftakt machte Cédric Fleury, der in der 10. Minute für Gelterkinden zum 1:0 traf. Durch Penalty kam es in der 24. Minute zum Ausgleich für Dardania. Edon Mulaj verwandelte erfolgreich. Fabio Spinella brachte Gelterkinden 2:1 in Führung (32. Minute).

Dardania glich in der 39. Minute durch Deny Gomes aus. In der 51. Minute schoss Ismail Korkmaz Dardania in Führung. Es war der Siegtreffer.

Bei Dardania sah Isa Mulaj (86.) die rote Karte. Gelb erhielt Isa Mulaj (31.). Bei Gelterkinden erhielten Livio Zurflüh (53.), Marco Belser (81.) und Timon Schaub (88.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Dardania. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 5. Für Dardania ist es der dritte Sieg in Serie.

Dardania tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Aesch an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 6. November statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Mit der Niederlage rückt Gelterkinden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 10. Für Gelterkinden war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Gelterkinden verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem viertplatzierten FC Reinach kriegt es Gelterkinden als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 31. Oktober statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Dardania 2:3 (2:2) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 10. Cédric Fleury 1:0. 24. Edon Mulaj (Penalty) 1:1.32. Fabio Spinella 2:1. 39. Deny Gomes 2:2. 51. Ismail Korkmaz 2:3. – Gelterkinden: Roger Saladin, Benjamin Pierer, Marco Belser, Livio Zurflüh, Toni Rauch, Cédric Fleury, Timon Schaub, Oliver Dudler, Mirco Schumacher, Fabio Spinella, Lukas Burkhardt. – Dardania: Skenderbe Sadiku, Erdin Shaqiri, Isa Mulaj, Edon Mulaj, Valdet Hylaj, Bekim Krasniqi, Artan Shillova, Adem Matoshi, Ismail Korkmaz, Deny Gomes, Shqiprim Salihi. – Verwarnungen: 31. Isa Mulaj, 53. Livio Zurflüh, 81. Marco Belser, 88. Timon Schaub – Ausschluss: 86. Isa Mulaj.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Pratteln - FC Amicitia Riehen 3:0, FC Allschwil - SV Muttenz 5:1, FC Birsfelden - FC Möhlin-Riburg/ACLI 0:1, FC Gelterkinden - FC Dardania 2:3, SV Sissach - FC Wallbach-Zeiningen 3:3

Tabelle: 1. FC Pratteln 10 Spiele/25 Punkte (26:8). 2. FC Allschwil 10/22 (26:9), 3. FC Aesch 10/21 (33:12), 4. FC Reinach 10/18 (23:21), 5. FC Dardania 11/17 (25:25), 6. FC Wallbach-Zeiningen 9/15 (14:11), 7. FC Möhlin-Riburg/ACLI 10/13 (17:15), 8. SV Muttenz 10/12 (18:23), 9. BSC Old Boys 9/11 (15:16), 10. FC Gelterkinden 10/10 (13:19), 11. FC Amicitia Riehen 10/5 (8:24), 12. FC Birsfelden 10/4 (12:26), 13. SV Sissach 9/3 (9:30), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 03:32 Uhr.