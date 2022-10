4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Ferad gegen Srbija 1968 Ferad reiht Sieg an Sieg: Gegen Srbija 1968 hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1 30.10.2022, 22.04 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Ferad: Firat Oezdengiz brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Murat Agac in der 25. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Srbija 1968. Eren Iscan erzielte in der 46. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Ferad. Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Volkan Inkaya die Führung für Ferad auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Ferad hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Ferad unverändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Ferad ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Ferad in einem Auswärtsspiel mit SC Dornach b (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 18. März statt (18.30 Uhr, Sportplatz Weiden, Dornach).

Für Srbija 1968 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 9. Srbija 1968 hat bisher dreimal gewonnen und sechsmal verloren.

Srbija 1968 spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Birsfelden (Platz 7). Die Partie findet am 19. März statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Srbija 1968 - FC Ferad 1:3 (1:2) - Rankhof, Basel – Tore: 6. Firat Oezdengiz 0:1. 25. Eigentor (Murat Agac) 1:1.46. Eren Iscan 1:2. 94. Volkan Inkaya 1:3. – Srbija 1968: Milos Tintor, Nikola Milenkovic, Vuk Pavkovic, Sasa Puric, Stefan Kulic, Nenad Milakovic, Stefan Todorovic, Nenad Ilic, Nikola Puric, Vladica Zivkovic, Bruno Miguel Gomes Pires. – Ferad: Firat Duyar, Ali Kavak, Kutlay Kocahal, Mehmet Elmali, Ejder Kavak, Baran Yildiz, Firat Oezdengiz, Aziz Karagöz, Dilan Aktas, Murat Agac, Eren Iscan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 23:01 Uhr.

