4. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Kleinhüningen gegen Bosna Basel Kleinhüningen setzt seine Siegesserie auch gegen Bosna Basel fort. Das 4:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 20.09.2021, 10.41 Uhr

(chm)

Shuajb Destani erzielte in der 52. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Kleinhüningen. In der 64. Minute baute Nawid Gafuhrzada den Vorsprung für Kleinhüningen auf zwei Tore aus (2:0). Wiederum Nawid Gafuhrzada erhöhte in der 76. Minute auf 3:0 für Kleinhüningen. Tunc Polat schoss das 4:0 (84. Minute) für Kleinhüningen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Kleinhüningen erhielt: Luca Schwab (74.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Bosna Basel, Samir Dizdarevic (67.) kassierte sie.

Kleinhüningen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.2 Tore pro Partie.

Kleinhüningen bleibt Leader: Nach fünf Spielen hat das Team 15 Punkte. Kleinhüningen feiert mit dem Sieg gegen Bosna Basel bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Kleinhüningen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Türkgücü Basel (Rang 7). Das Spiel findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

In der Tabelle verliert Bosna Basel Plätze und zwar von Rang 4 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Bosna Basel hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Bosna Basel spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen AS Timau Basel (Platz 4). Diese Begegnung findet am 26. September statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Bosna Basel - VfR Kleinhüningen 0:4 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 52. Shuajb Destani 0:1. 64. Nawid Gafuhrzada 0:2. 76. Nawid Gafuhrzada 0:3. 84. Tunc Polat 0:4. – Bosna Basel: Idriz Maliqi, Mirza Comic, Elmin Hasanic, Abdulkadir Özer, Shehbaz Akhtar, Erjon Ziba, Adis Comic, Elvis Salihovic, Bleon Beqiri, Mirsad Junuzovic, Riad Beqiri. – Kleinhüningen: Ismail Bajramoski, Edon Rahmani, Dimitri Wyss, Christian Taubhorn, Egzon Abazi, Luca Schmid, Luca Schwab, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Dean Ledermann, Valentin Roos, Nawid Gafuhrzada. – Verwarnungen: 67. Samir Dizdarevic, 74. Luca Schwab.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Türkgücü Basel - SC Binningen b 2:5, FC Dardania - AS Timau Basel 3:5, US Bottecchia BS - FC Allschwil 2:2, FC Bosna Basel - VfR Kleinhüningen 0:4

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 5 Spiele/15 Punkte (16:6). 2. SC Binningen b 5/12 (23:8), 3. FC Schwarz-Weiss 5/9 (11:7), 4. AS Timau Basel 5/9 (16:15), 5. FC Allschwil 5/7 (11:10), 6. FC Bosna Basel 4/6 (7:10), 7. FC Türkgücü Basel 4/6 (10:12), 8. FF Brüglingen Basel 5/6 (15:12), 9. SC Steinen Basel b 4/3 (8:17), 10. US Bottecchia BS 4/1 (2:12), 11. FC Dardania 4/0 (9:19), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 21:42 Uhr.