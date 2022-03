4. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Kleinhüningen gegen Timau Basel Kleinhüningen reiht Sieg an Sieg: Gegen Timau Basel hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:1 28.03.2022, 11.16 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Kleinhüningen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Timau Basel war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 70. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Kleinhüningen waren: Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Jason Aebischer, Gabriele Spataro, Edon Rahmani und Dean Ledermann. Einziger Torschütze für Timau Basel war: Vlerand Redzepi (1 Treffer).

Kleinhüningen kassierte vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Timau Basel erhielt: Mino Montalto (60.)

In seiner Gruppe hat Kleinhüningen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 37 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Timau Basel ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 11).

Mit dem Sieg hält Kleinhüningen seine Position an der Tabellenspitze. Nach zwölf Spielen hat das Team 31 Punkte. Für Kleinhüningen ist es der vierte Sieg in Serie.

Kleinhüningen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: US Bottecchia BS (Rang 8). Das Spiel findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Für Timau Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 5. Timau Basel hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Allschwil (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: AS Timau Basel - VfR Kleinhüningen 1:5 (0:2) - Rankhof, Basel – Tore: 23. Manuel Antonio Barroso Gonçalves 0:1. 24. Dean Ledermann 0:2. 57. Jason Aebischer 0:3. 70. Vlerand Redzepi 1:3. 85. Gabriele Spataro 1:4. 88. Edon Rahmani 1:5. – Timau Basel: Marcio José Da Costa Ramos, Avni Asani, Francesco Ölcer, Yaya Sane Diedhiou, Domenico Seminara, Sergej Simendic, Musa Demirtok, Vlerand Redzepi, Mino Montalto, Giuliano Salvia, Lorenzo Salvia. – Kleinhüningen: Ismail Bajramoski, Michael Senn, Luca Schwab, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Egzon Abazi, Yannick Bischof, Michael Monteiro Vaz, Tunc Polat, Jason Aebischer, Dean Ledermann, Nawid Gafuhrzada. – Verwarnungen: 12. Michael Monteiro Vaz, 60. Mino Montalto, 60. Dean Ledermann, 66. Luca Schwab, 75. Yannick Bischof.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

