3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Laufen gegen Alemannia Basel Laufen setzt seine Siegesserie auch gegen Alemannia Basel fort. Das 8:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie. 15.05.2022, 11.02 Uhr

Schon früh setzte Laufen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 3. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 6:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Laufen noch auf 8:0.

Alemannia Basel war überhaupt kein Treffer vergönnt.

Die Torschützen für Laufen waren: Lars Kölliker (2 Treffer), Enrique Morera Vazquez (2 Treffer), Dario Plattner (2 Treffer), Florent Pepsi (1 Treffer) und Christoph Stenz (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von Laufen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 86 erzielten Toren Rang 1.

Die Abwehr von Alemannia Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Defensive 77 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Unverändert liegt Laufen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 56 Punkten. Laufen hat bisher 18mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Laufen daheim mit SC Binningen (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Alemannia Basel verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Alemannia Basel hat bisher dreimal gewonnen, 18mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Alemannia Basel trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf US Olympia 1963 (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 22. Mai statt (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: FC Laufen - BCO Alemannia Basel 8:0 (6:0) - Im Nau, Laufen – Tore: 3. Enrique Morera Vazquez 1:0. 7. Christoph Stenz 2:0. 15. Florent Pepsi 3:0. 22. Enrique Morera Vazquez 4:0. 34. Lars Kölliker 5:0. 43. Lars Kölliker 6:0. 49. Dario Plattner 7:0. 57. Dario Plattner 8:0. – Laufen: Reto Giger, Florian Büttler, Timo Karrer, Simon Schnell, Martin Baleno, Christoph Stenz, Florent Pepsi, Lars Kölliker, Fabian Krasniqi, Luca Brunner, Enrique Morera Vazquez. – Alemannia Basel: Christian Luketic, Jonas Mall, Christian Compare, Tim Kaufmann, David Aleksic, Luis Keller, Jaffar Khamis, Aron Selle Lopez, Josip Brisevac, Daniel Wieland, Timotheus Zeiser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

