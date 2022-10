3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Münchenstein SC gegen Concordia Basel Concordia Basel lag gegen Münchenstein SC deutlich vorne, nämlich 4:1 (80. Minute) - und verlor dennoch. Münchenstein SC feiert einen 1:4-Auswärtssieg. 31.10.2022, 22.32 Uhr

(chm)

Münchenstein SC ging in der 6. Spielminute durch Mehmet Cetin in Führung, ehe Concordia Basel in der 30. Minute (Vigan Sadiku) der Ausgleich gelang. In der 57. Minute war es an Noël Guthauser, Concordia Basel 2:1 in Führung zu bringen.

Aaron Ruckstuhl erhöhte in der 63. Minute zur 3:1-Führung für Concordia Basel. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jonah Hänggi in der 80. Minute, als er für Concordia Basel zum 4:1 traf.

Bei Concordia Basel sah Carlo Loiudice (75.) die rote Karte. Gelb erhielt Carlo Loiudice (44.). Gelbe Karten gab es bei Münchenstein SC für Ermal Salihu (60.) und Antonijo Gjinovski (92.).

In der Abwehr gehört Münchenstein SC zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 3).

Der Sieg bedeutet für Münchenstein SC die Tabellenführung. Das Team hat nach zwölf Spielen 33 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Münchenstein SC ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Münchenstein SC auf fremdem Terrain gegen das zweitplatzierte Team FC Breitenbach zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 5. November statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Für Concordia Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 5. Concordia Basel hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Concordia Basel spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gelterkinden (Rang 12). Die Partie findet am Mittwoch (2. November) statt (20.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Concordia Basel - SC Münchenstein 1:4 (1:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 6. Mehmet Cetin 0:1. 30. Vigan Sadiku 1:1. 57. Noël Guthauser 2:1. 63. Aaron Ruckstuhl 3:1. 80. Jonah Hänggi 4:1. – Concordia BS: Christian D Avolio, Jonah Hänggi, Luca Lichtenberger, Rayan Hajabo, Reto Bornhauser, Lio Erhard, Noël Guthauser, Marco Antonio Marroquin Perez, Carlo Loiudice, Kevin Schiffer, Vigan Sadiku. – Münchenstein SC: Fazil Cakmakkiran, Antonijo Gjinovski, Gürkan Satilmis, Osman Arslan, Berat Kaya, Rilind Agushi, Eduard Gashi, Fabio Eugster, Liridon Sinani, Elias Flores Alvarez, Mehmet Cetin. – Verwarnungen: 44. Carlo Loiudice, 60. Ermal Salihu, 92. Antonijo Gjinovski – Ausschluss: 75. Carlo Loiudice.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 23:30 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.