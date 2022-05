4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Nordstern gegen Ferad Nordstern setzt seine Siegesserie auch gegen Ferad fort. Das 3:1 zuhause am 10.05.2022, 10.06 Uhr

(chm)

Sonntag

bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

Den Auftakt machte Rrezak Jusaj, der in der 45. Minute für Nordstern zum 1:0 traf. Nordstern baute die Führung in der 49. Minute (Fabrice Rahmen) weiter aus (2:0). Ali Elmali sorgte in der 70. Minute für Ferad für den Anschlusstreffer zum 1:2. Das letzte Tor der Partie fiel in der 76. Minute, als Arbin Kurtaj die Führung für Nordstern auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Nordstern für Nicolas Ehifoh (48.), Bujar Murati (54.) und Arbin Kurtaj (90.). Bei Ferad erhielten Deniz Mor (65.), Onur Topyürek (84.) und Diren Tasocak (84.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Nordstern hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Nordstern unverändert. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Nordstern ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Nordstern geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Laufen b (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Ferad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 4. Ferad hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Ferad daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Basel Nord. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Nordstern BS - FC Ferad 3:1 (1:0) - Rankhof, Basel – Tore: 45. Rrezak Jusaj 1:0. 49. Fabrice Rahmen 2:0. 70. Ali Elmali 2:1. 76. Arbin Kurtaj 3:1. – Nordstern: Anton Begic, Fabrice Rahmen, Muhamet Iseni, Nikola Caktas, Ilija Bosnjak, Nicolas Ehifoh, Enes Golos, Muhamet Mustafa, Jonas Oser, Rrezak Jusaj, Bujar Murati. – Ferad: Diren Tasocak, Ejder Kavak, Kutlay Kocahal, Firat Dogan, Firat Oezdengiz, Taylan Aslan, Deniz Mor, Aziz Karagöz, Eren Iscan, Baran Yildiz, Ali Elmali. – Verwarnungen: 48. Nicolas Ehifoh, 54. Bujar Murati, 65. Deniz Mor, 84. Onur Topyürek, 84. Diren Tasocak, 90. Arbin Kurtaj.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.05.2022 10:03 Uhr.