4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Nordstern gegen Laufen Nordstern setzt seine Siegesserie auch gegen Laufen fort. Das 5:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie. 15.05.2022, 15.13 Uhr

(chm)

Muhamet Mustafa schoss Nordstern in der 1. Minute zur 1:0-Führung. Resul Demiri sorgte in der 5. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Nordstern. Nordstern erhöhte in der 11. Minute seine Führung durch Enes Golos weiter auf 3:0. Enes Golos traf per Elfmeter.

Durch ein Eigentor (Gezim Misini) erhöhte sich in der 14. Minute die Führung für Nordstern weiter auf 4:0. Nordstern konnte die Führung in der 47. Spielminute weiter ausbauen, als Lars Fringeli zum 5:0 ins eigene Gehäuse traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Nordstern, nämlich für Euron Beqiri (80.). Eine Verwarnung gab es für Laufen, nämlich für Gezim Misini (41.).

In der Defensive hat Nordstern in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 56 geschossenen Toren Rang 3.

Nordstern rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach 20 Spielen 40 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Nordstern ist es der sechste Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Nordstern zuhause gegen das zweitplatzierte Team SC Binningen a zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 7. Für Laufen war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Laufen geht es auswärts gegen SC Basel Nord (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Laufen b - FC Nordstern BS 0:5 (0:4) - Im Nau, Laufen – Tore: 1. Muhamet Mustafa 0:1. 5. Resul Demiri 0:2. 11. Enes Golos (Penalty) 0:3.14. Eigentor (Gezim Misini) 0:4.47. Eigentor (Lars Fringeli) 0:5. – Laufen: Lars Fringeli, Fabrice Eichenberger, Sandro Maceiras, Yannis Spaar, Kamil Ryszard Imfeld, Kai Studer, Jimoh Meyer, Gezim Misini, Noah Spaar, Mischa Jeger, Alessio Zambito. – Nordstern: Anton Begic, Muhamet Mustafa, Aaron Bran, Muhamet Iseni, Nevio Compare, Fabrice Rahmen, Euron Beqiri, Enes Golos, Resul Demiri, Jonas Oser, Bujar Murati. – Verwarnungen: 41. Gezim Misini, 80. Euron Beqiri.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Tabelle

