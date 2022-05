4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Oberdorf gegen Laufenburg-Kaisten Oberdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Laufenburg-Kaisten fort. Das 6:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie. 01.05.2022, 10.25 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Oberdorf über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Laufenburg-Kaisten waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (37. Minute) und zum 2:3 (60. Minute).

Die Torschützen für Oberdorf waren: Tiago José Soares Ribeiro (2 Treffer), Liam Wenger (2 Treffer), Timothy Lückner (1 Treffer) und Jordan Hachenberger (1 Treffer). Die Torschützen für Laufenburg-Kaisten waren: Steven Winter und Dashnor Hoti.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Laufenburg-Kaisten für Tiago Concalves Costa (61.) und Philipp Umiker (90.). Für Oberdorf gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Oberdorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 50 Tore erzielte. In der Abwehr ist Oberdorf sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 0.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Oberdorf bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 18 Spielen hat das Team 39 Punkte. Für Oberdorf ist es der siebte Sieg in Serie.

Oberdorf bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Pratteln. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (19.30 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Für Laufenburg-Kaisten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Laufenburg-Kaisten hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Laufenburg-Kaisten geht es daheim gegen SV Sissach (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Laufenburg-Kaisten 6:2 (2:1) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 10. Tiago José Soares Ribeiro 1:0. 26. Liam Wenger 2:0. 37. Dashnor Hoti (Penalty) 2:1.48. Liam Wenger 3:1. 60. Steven Winter 3:2. 71. Tiago José Soares Ribeiro 4:2. 77. Timothy Lückner 5:2. 90. Jordan Hachenberger 6:2. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Nicolas Gentsch, Ramon Krattiger, Stefan Gehrig, Lucas Burri, Liam Wenger, Numa Tschopp, Ramon Hostettler, Joel Richner, Tiago José Soares Ribeiro, Timothy Lückner. – Laufenburg-Kaisten: Mathias Gehrig, Julian Weiss, Philipp Umiker, Tobias Hüsler, Nedeljko Brankovic, Jannik Näf, Giuseppe Iudici, Vincenzo Fiore, Tiago Concalves Costa, Dashnor Hoti, Marco Schönenberger. – Verwarnungen: 61. Tiago Concalves Costa, 90. Philipp Umiker.

