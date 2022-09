4. Liga, Gruppe 3 Erster Saisonsieg für Amicitia Riehen gegen Riederwald – Yannick Schlup entscheidet Spiel Erster Saisonsieg für Amicitia Riehen nach sieben Spielen: Die Mannschaft hat am Donnerstag zuhause beim 2:1 gegen Riederwald zum ersten Mal drei Punkte geholt. 09.09.2022, 00.23 Uhr

(chm)

Riederwald ging in der 6. Minute 1:0 in Führung, als Noah Straumann ins eigene Tor traf. Der Ausgleich für Amicitia Riehen fiel in der 35. Minute (Marvin Brügger). Yannick Schlup sorgte in der 63. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Amicitia Riehen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Tuna Sen von Riederwald erhielt in der 24. Minute die gelbe Karte.

Amicitia Riehen verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 4. Das Team hat vier Punkte. Amicitia Riehen hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Amicitia Riehen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Soleita Hofstetten. Diese Begegnung findet am 20. September statt (20.15 Uhr, Chöpfli, Hofstetten).

Riederwald rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 9. Das Team hat einen Punkt. Riederwald hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Riederwald wartet im nächsten Spiel daheim das achtplatzierte Team FC Therwil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Sonntag (11. September) statt (15.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - FC Riederwald 2:1 (1:1) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 6. Eigentor (Noah Straumann) 0:1.35. Marvin Brügger 1:1. 63. Yannick Schlup 2:1. – Amicitia Riehen: Jan Zinke, Daniel Wipfli, Samir Maiga, Jonas Frieden, Pascal Märki, Noel Fischer, Marvin Brügger, Noah Rossi, Yannick Schlup, Jannis Rohrbach, Noah Straumann. – Riederwald: François Abt, Ramon Henz, Alex Steiner, Hiram Mondragon Molina, Matthias Hänggi, Yannis Grun, Tuna Sen, Colin Christ, Matthias Späth, José Ivan Parada Jaramillo, Julian Henz. – Verwarnungen: 24. Tuna Sen.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.09.2022 00:20 Uhr.

