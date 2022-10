4. Liga, Gruppe 3 - Erster Saisonsieg für Riederwald gegen Breitenbach

Liveticker Der FC Basel zeigt eine Reaktion und gewinnt dank Arnau Comas 3:1 gegen Winterthur

Nach dem 0:0 gegen Zürich ist die Stimmung in Basel gekippt. Doch zum Glück hatte Rotblau am Sonntag am 13. Spieltag gleich die Chance auf Wiedergutmachung. Dank eines frühen Doppelpacks von Arnau Comas ist der Sieg gegen Aufsteiger Winterthur nie in Gefahr.