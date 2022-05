3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Reinach nach vier Niederlagen Erfolgserlebnis für Reinach: Nach vier Niederlagen in Serie siegt das Team am Samstag zuhause gegen Stein 3:1. 08.05.2022, 00.22 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel erst in der 47. Minute, nachdem die erste Halbzeit torlos ausgegangen war. Niklas Knörnschild traf für Reinach. Dario Di Giacomo sorgte in der 65. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Reinach. Dank dem Treffer von Yanis Jung (72.) reduzierte sich der Rückstand für Stein auf ein Tor (1:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fazil Cakmakkiran in der 86. Minute. Er traf zum 3:1 für Reinach.

Bei Stein sah Tomi Saarelma (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Daniel Lovric (73.) und Michael Weiss (90.). Bei Reinach erhielten Jonathan Frischknecht (24.) und Tobias Mutz (88.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Stein ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 61 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Reinach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 26 Punkte bedeuten Rang 9. Reinach hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Reinach geht es auswärts gegen NK Posavina (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (16.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Stein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 11. Stein hat bisher siebenmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Stein daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rheinfelden 1909. Die Partie findet am Donnerstag (12. Mai) statt (20.00 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Reinach - FC Stein 3:1 (0:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 47. Niklas Knörnschild 1:0. 65. Dario Di Giacomo 2:0. 72. Yanis Jung 2:1. 86. Fazil Cakmakkiran 3:1. – Reinach: Claudio Serratore, Aleksjo Kanxha, Augusto Bartalini, Raphael Schär, Alessandro Quagliana, Gianni Rocco, Dario Di Giacomo, Pascal Kraft, Jonathan Frischknecht, Tobias Mutz, Yannick Levy. – Stein: Marco Schlatter, Lirim Gashi, Daniel Lovric, Fabian Näf, Jan-Arjen Van Heel, Mateo Caktas, Luca Gränacher, Silvan Ackermann, Michael Weiss, Jarmo Rüede, Fabian Hug. – Verwarnungen: 24. Jonathan Frischknecht, 73. Daniel Lovric, 88. Tobias Mutz, 90. Michael Weiss – Ausschluss: 90. Tomi Saarelma.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

