3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg im zweiten Spiel für Alkar gegen Laufen – Matej Gasser als Matchwinner Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Alkar zuhause gegen Laufen 3:2. 04.09.2022, 03.43 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 76. Minute, als Matej Gasser den Treffer zum 3:2 für Alkar erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte Joel Noirjean in der 17. Minute für Laufen geschossen. Gleichstand war in der 23. Minute hergestellt: Zeljko Madzarevic traf für Alkar. In der 57. Minute gelang Ivan Budimir der Führungstreffer zum 2:1 für Alkar. Gleichstand war in der 60. Minute hergestellt: Beat Spinnler traf für Laufen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Alkar für Andrej Saric (83.) und Antun Hrskanovic (93.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Laufen, Beat Spinnler (52.) kassierte sie.

Alkar liegt nach Spiel 2 auf Rang 7. Im nächsten Spiel kriegt es Alkar in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Münchenstein. Die Partie findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Nach dem dritten Spiel steht Laufen auf dem vierten Rang. Für Laufen geht es zuhause gegen FC Concordia Basel (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (8. September) statt (20.15 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: NK Alkar - FC Laufen 3:2 (1:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 17. Joel Noirjean 0:1. 23. Zeljko Madzarevic 1:1. 57. Ivan Budimir 2:1. 60. Beat Spinnler 2:2. 76. Matej Gasser 3:2. – Alkar: Darko Pavic, Deni Basic, Ivan Vukelja, Simon Horvat, Marinko Sucic, Benard Muja, Franjo Soldo, Antun Hrskanovic, Ivan Tunjic, Ivan Budimir, Zeljko Madzarevic. – Laufen: Adrian Bieli, Louis Kamber, Simon Steiner, Imran Fejzulahovic, Michel Raidler, Beat Spinnler, Alexander Rothen, Philipp Schmidlin, Joel Noirjean, Sascha Volpe, Dominik Kofmehl. – Verwarnungen: 52. Beat Spinnler, 83. Andrej Saric, 93. Antun Hrskanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 03:35 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.