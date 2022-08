Frauen 3. Liga Erster Sieg im zweiten Spiel für Telegraph BS gegen Rheinfelden 1909 Telegraph BS behielt im Spiel gegen Rheinfelden 1909 am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 28.08.2022, 23.34 Uhr

(chm)

Tanita Mathys erzielte in der 18. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Telegraph BS. Tanita Mathys war es auch, die in der 33. Minute Telegraph BS weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Barbara Luder, die in der 55. Minute die Führung für Telegraph BS auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Telegraph BS reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Auf Telegraph BS wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Bubendorf, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 4. September statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Rheinfelden 1909 liegt nach Spiel 2 auf Rang 7. Rheinfelden 1909 tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Arlesheim an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Telegraph BS 0:3 (0:2) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 18. Tanita Mathys 0:1. 33. Tanita Mathys 0:2. 55. Barbara Luder 0:3. – Rheinfelden 1909: Benedetta La Piana, Serena Bühlmann, Cinja Sacher, Sara Jenzer, Eliza Rakovica, Sophia Burgstaller, Martina Mahrer, Sina Grieder, Gina Aisha Philomena Kayhan, Paula Ducret, Zoë Menzinger. – Telegraph BS: Anna Schiel, Lucie Mahrer, Barbara Luder, Kim Bachofer, Janine Roth, Tanita Mathys, Marissa Schraner, Lara Bensegger, Olivia Husi, Hanna Knauber, Sibel Citlak Demirkan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

