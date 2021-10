2. Liga Erstmals drei Punkte für Amicitia Riehen bei Sieg gegen Birsfelden Im achten Spiel ist es endlich soweit: Amicitia Riehen hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Birsfelden gewinnt die Mannschaft am Samstag auswärts 3:0. 10.10.2021, 23.26 Uhr

(chm)

Das erste Tor für Amicitia Riehen fiel in der 27 Minute (Luzius Döbelin). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: In der 93. Minute baute Leo Cadalbert den Vorsprung für Amicitia Riehen auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Marin Bajrami, der in der 94. Minute die Führung für Amicitia Riehen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: David Lehmann von Birsfelden erhielt in der 20. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Amicitia Riehen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1 pro Spiel. Das bedeutet, dass Amicitia Riehen die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Birsfelden kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 13).

Amicitia Riehen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Fünf Punkte bedeuten Rang 11. Der erste Sieg der Saison für Amicitia Riehen folgt nach fünf Niederlagen und zwei Unentschieden.

Im nächsten Spiel kriegt es Amicitia Riehen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Allschwil. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.30 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Für Birsfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 13. Birsfelden hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sieben Spiele gingen verloren.

Mit dem sechstplatzierten SV Muttenz kriegt es Birsfelden als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Amicitia Riehen 0:3 (0:1) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 27. Luzius Döbelin 0:1. 93. Leo Cadalbert 0:2. 94. Marin Bajrami 0:3. – Birsfelden: Kushtrim Jusaj, David Lehmann, Carmelo Fontana, Kerem Uzakgider, Denijel Savic, Mauro Kern, Ruben Kotlar, Alessio Zarola, Ricardo Luis Ribeiro Soares, Fabio Jorge Verde, Ruben Antonio Flores Mora. – Amicitia Riehen: Sven Lehmann, Jordy Figueira, Nabil Nacer Boulahdid, Colin Ramseyer, Dominik Hug, Marin Bajrami, Nikola Duspara, Lukas Wipfli, Florian Boss, Mattia Ceccaroni, Luzius Döbelin. – Verwarnungen: 20. David Lehmann.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Pratteln - FC Reinach 4:0, FC Allschwil - FC Wallbach-Zeiningen 1:1, FC Birsfelden - FC Amicitia Riehen 0:3, SV Muttenz - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:4

Tabelle: 1. FC Pratteln 8 Spiele/21 Punkte (22:7). 2. FC Aesch 8/17 (27:8), 3. FC Allschwil 8/16 (19:8), 4. FC Reinach 9/15 (19:21), 5. FC Wallbach-Zeiningen 8/14 (13:10), 6. SV Muttenz 8/12 (16:16), 7. BSC Old Boys 7/10 (12:12), 8. FC Gelterkinden 8/10 (10:13), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 9/10 (16:15), 10. FC Dardania 8/8 (17:22), 11. FC Amicitia Riehen 8/5 (8:19), 12. SV Sissach 7/3 (8:22), 13. FC Birsfelden 8/1 (10:24), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 23:23 Uhr.