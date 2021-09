Frauen 3. Liga Erstmals drei Punkte für Reinach bei Sieg gegen Muttenz Für Reinach hat es am Sonntag im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Muttenz 3:1. 12.09.2021, 22.27 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Muttenz: Dana Marzan brachte ihre Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 11. Minute, als Melanie Frei für Reinach traf. Isabel Wenger erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Reinach. In der 71. Minute baute die gleiche Isabel Wenger die Führung für Reinach weiter aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle verbessert sich Reinach von Rang 8 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Reinach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Reinach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Lausen 72 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (17.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

In der Tabelle verliert Muttenz Plätze und zwar von Rang 5 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Für Muttenz ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison.

Muttenz tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von Team Fricktal an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (14.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: SV Muttenz - FC Reinach 1:3 (1:2) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 3. Dana Marzan 1:0. 11. Melanie Frei 1:1. 15. Isabel Wenger 1:2. 71. Isabel Wenger 1:3. – Muttenz: Lucia Santos Navarro, Mahisha Eigenmann, Nadja Brunner, Sandra Imhof, Noemie Berger, Rajni Müller, Dana Marzan, Wenja Angelini, Lea Galvagno, Mara Odermatt, Nadia Gubser. – Reinach: Sophie Mc Carvil, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Selina Gysin, Fiona Handschin, Jenny von Allmen, Melanie Frei, Lidia Limardi, Larissa Wasmer, Leandra Meier, Isabel Wenger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Bubendorf - FC Telegraph BS 6:1, FC Lausen 72 - FC Breitenbach 0:3, FC Concordia Basel - FC Rheinfelden 3:2, FC Arlesheim - Team Fricktal 0:2, SV Muttenz - FC Reinach 1:3

Tabelle: 1. FC Bubendorf 4 Spiele/12 Punkte (24:5). 2. Team Fricktal 4/10 (11:4), 3. FC Telegraph BS 4/9 (10:8), 4. FC Rheinfelden 4/7 (10:8), 5. FC Concordia Basel 4/6 (11:14), 6. FC Reinach 4/4 (6:8), 7. FC Breitenbach 4/4 (5:5), 8. SV Muttenz 4/3 (2:6), 9. FC Arlesheim 4/3 (5:11), 10. FC Lausen 72 4/0 (3:18).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 22:07 Uhr.