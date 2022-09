4. Liga, Gruppe 4 Erstmals drei Punkte für Schwarz-Weiss bei Sieg gegen Münchenstein FC Schwarz-Weiss hat am Sonntag auswärts Münchenstein FC besiegt und hat damit im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 3:1. 05.09.2022, 21.11 Uhr

(chm)

Münchenstein FC ging zunächst in der 22. Minute in Führung, als Silvan Stürchler zum 1:0 traf. Nur neun Minuten später schaffte Kevin Vicente aber den Ausgleich für Schwarz-Weiss. Das Tor von Nuno Miguel De Moura in der 55. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Schwarz-Weiss. Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Alessio Zarola die Führung für Schwarz-Weiss auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Kevin Vicente (68.), Diego Jenni (76.) und Melih Can Erdal (85.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchenstein FC, Andrin Spring (76.) kassierte sie.

Schwarz-Weiss spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 7 geschossenen Toren Rang 5.

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 15 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Schwarz-Weiss verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 4. Das Team hat fünf Punkte. Schwarz-Weiss hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss geht es daheim gegen Inter Basel (Platz 9) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.15 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Unverändert liegt Münchenstein FC auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Münchenstein FC muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Münchenstein FC zuhause und einmal auswärts.

Mit dem fünftplatzierten FF Brüglingen Basel kriegt es Münchenstein FC als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: FC Münchenstein b - FC Schwarz-Weiss 1:3 (1:1) - Welschmatt, Münchenstein – Tore: 22. Silvan Stürchler 1:0. 31. Kevin Vicente 1:1. 55. Nuno Miguel De Moura 1:2. 86. Alessio Zarola 1:3. – Münchenstein FC: Silvan Stürchler, Patxi Iribarren, Nicolas Menz, Noah Stadelmann, Riccardo Liebster, Alessio Zanandrea, Luca Moreno, Tobia Hiltensperger, Samir Schilling, Mario Peter, Gregory Müggler. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Florin D Aujourd Hui, Diego Jenni, Kevin Vicente, Pablo Canosa Dopazo, Chris Minette, Nuno Miguel De Moura, Julian Tanner, Alessio Zarola, Alessandro Zarola, Linus Kneubühler. – Verwarnungen: 68. Kevin Vicente, 76. Andrin Spring, 76. Diego Jenni, 85. Melih Can Erdal.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 21:08 Uhr.

