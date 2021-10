4. Liga, Gruppe 3 Ettingen gewinnt deutlich gegen Therwil Ettingen gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Therwil 4:0. 22.10.2021, 10.19 Uhr

(chm)

Ramon Müller traf in der 12. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Ettingen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Ettingen stellte Loris Stöcklin in Minute 30 her. Ettingen erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Fabio Lyrer weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lukas Erzer in der 83. Minute, als er für Ettingen zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Therwil sah Yannick Hauser (92.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ettingen, Raphael Altenbach (38.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Ettingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 34 Tore erzielte.

Die Abwehr von Therwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 10).

Ettingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 3. Für Ettingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Ettingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Oberwil (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 2. November (20.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Die Niederlage macht Therwil zum neuen Schlusslicht. Das Team hat nach zehn Spielen drei Punkte auf dem Konto. Das Team verliert damit einen Platz. Therwil hat bisher einmal gewonnen und neunmal verloren.

Therwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Dornach (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 31. Oktober (10.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Ettingen - FC Therwil 4:0 (2:0) - Sportanlage Hintere Matten, Ettingen – Tore: 12. Ramon Müller 1:0. 30. Loris Stöcklin 2:0. 67. Fabio Lyrer 3:0. 83. Lukas Erzer 4:0. – Ettingen: Mike Srikhongkerd, Ramon Müller, Olivier Frei, Nicolas Saladin, Benjamin Kohler, Julian Schneider, Raphael Altenbach, Michel Aebi, Luca Frisina, Loris Stöcklin, Fabio Lyrer. – Therwil: Yannick Noti, Gino Vielmi, Yannik Kunz, Jonas Vögtli, Luca Leone, Benjamin Meier, Urban Schaffter, Leo Hertig, Alessio Posocco, Dominik Bätscher, Alessandro Pecoraro. – Verwarnungen: 38. Raphael Altenbach – Ausschluss: 92. Yannick Hauser.

Tabelle: 1. FC Röschenz 9 Spiele/22 Punkte (28:9). 2. FC Laufen a 9/21 (28:9), 3. FC Ettingen 10/17 (34:31), 4. FC Riederwald 9/16 (19:23), 5. FC Oberwil 9/16 (21:13), 6. FC Aesch 9/14 (37:20), 7. SC Dornach 9/14 (23:13), 8. FC Münchenstein 9/13 (16:26), 9. FC Reinach 9/12 (20:20), 10. FC Brislach 9/6 (18:36), 11. FC Kleinlützel 9/3 (13:33), 12. FC Therwil 10/3 (10:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2021 10:16 Uhr.