4. Liga, Gruppe 3 Ettingen mit Auswärtssieg bei Aesch – Siegesserie von Aesch gebrochen Sieg für Ettingen: Gegen Aesch gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:1. 26.09.2022, 11.16 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ettingen: Raphael Altenbach brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Ettingen stellte Tim Meyer in Minute 71 her. Nico Galanis sorgte in der 75. Minute für Aesch für den Anschlusstreffer zum 1:2. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Loris Glanzmann in der 92. Minute. Er traf zum 3:1 für Ettingen.

Bei Aesch erhielten Jure Ölcer (46.), Dylan Bourquin (73.) und Nico Bitto (87.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Ettingen erhielt: Michel Aebi (73.)

Die Offensive von Ettingen ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.1 Mal pro Partie.

Dass Aesch so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Ettingen. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 4. Ettingen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ettingen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Amicitia Riehen. Die Partie findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Aesch ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Zehn Punkte bedeuten Rang 2. Nach drei Siegen in Serie verliert Aesch erstmals wieder. Aesch verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes tritt Aesch daheim gegen das erstplatzierte Team FC Therwil zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 9. Oktober statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Aesch a - FC Ettingen 1:3 (0:1) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 24. Raphael Altenbach 0:1. 71. Tim Meyer 0:2. 75. Nico Galanis 1:2. 92. Loris Glanzmann 1:3. – Aesch: Damnjan Damnjanovic, Francesco Ölcer, Marco Zorzetto, Lumni Aliu, Jeremy Pursell, Florian Frey, Gianluca Celant, Marc Luca Ritschard, Nicolas Nussbaumer, Nico Bitto, Nico Fruncillo. – Ettingen: Sacha Fink, Ramon Müller, Cedric Planella, Steve Bollier, Luca Frisina, Fabrizio Frisina, Fabio Lyrer, Mischa Beljean, Michel Aebi, Raphael Altenbach, Loris Stöcklin. – Verwarnungen: 46. Jure Ölcer, 73. Michel Aebi, 73. Dylan Bourquin, 87. Nico Bitto.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 04:15 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.