4. Liga, Gruppe 3 Ettingen setzt Siegesserie auch gegen Aesch fort Ettingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Aesch hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:3 08.05.2022, 17.11 Uhr

(chm)

Aesch war einmal in Führung, und zwar in der 31. Minute, als Sascha Volpe zum Zwischenstand von 2:1 traf. Zum Ausgleich für Ettingen traf Michel Aebi in der 60. Minute.

Danach drehte Ettingen auf. Das Team schoss ab der 63. Minute noch drei weitere Tore, während Aesch ein Tor gelang (zum 3:4 (88. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Ettingen waren: Michel Aebi (2 Treffer), Nicola Thüring (1 Treffer), Loris Stöcklin (1 Treffer) und Davide Seminaroti (1 Treffer). Die Torschützen für Aesch waren: Sascha Volpe, Nicola Wetzel und Nico Fruncillo.

Bei Ettingen sah Davide Seminaroti (58.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Daniel Travaglione (55.) und Olivier Frei (75.). Bei Aesch sah Romeo Bitto (58.) die rote Karte. Gelb erhielt Stefan Gempeler (81.).

Der Sturm von Ettingen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 66 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Ettingen unverändert. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Ettingen hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ettingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Laufen a. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (19.45 Uhr, Im Nau, Laufen).

Nach der Niederlage büsst Aesch einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 30 Punkten auf Rang 5. Aesch hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Aesch in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Dornach (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Ettingen - FC Aesch 5:3 (1:2) - Sportanlage Hintere Matten, Ettingen – Tore: 7. Davide Seminaroti 1:0. 9. Nicola Wetzel (Penalty) 1:1.31. Sascha Volpe 1:2. 60. Michel Aebi 2:2. 63. Michel Aebi 3:2. 66. Loris Stöcklin 4:2. 88. Nico Fruncillo 4:3. 92. Nicola Thüring 5:3. – Ettingen: Sacha Fink, Ramon Müller, Cedric Planella, Steve Bollier, Benjamin Kohler, Fabio Lyrer, Olivier Frei, Michel Aebi, Lukas Erzer, Davide Seminaroti, Loris Stöcklin. – Aesch: Fabio Michele Scardicchio, Marco Zorzetto, Philippe Stebler, Romeo Bitto, Yves Frossard, Marc Luca Ritschard, Robin Schaub, Sascha Volpe, Sacha Bourquin, Nicola Wetzel, Nico Fruncillo. – Verwarnungen: 55. Daniel Travaglione, 75. Olivier Frei, 81. Stefan Gempeler – Ausschlüsse: 58. Davide Seminaroti, 58. Romeo Bitto.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 17:08 Uhr.