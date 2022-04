4. Liga, Gruppe 3 Ettingen setzt Siegesserie auch gegen Münchenstein FC fort Münchenstein FC lag gegen Ettingen deutlich vorne, nämlich 2:0 (16. Minute) - und verlor dennoch. Ettingen feiert einen 4:2-Heimsieg. 10.04.2022, 06.12 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Fabio Vigorito für Münchenstein FC. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Münchenstein FC baute die Führung in der 16. Minute (Silvan Stürchler) weiter aus (2:0). Die 46. Minute brachte für Ettingen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Steve Bollier.

Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Marco Di Benedetto in der 62. Minute. Es war der 2:2-Ausgleich für Ettingen. Steve Bollier erzielte in der 91. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Ettingen. In der 93. Minute sorgte Fabio Lyrer für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Ettingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Münchenstein FC für Mahir Ali Calhan (3.) und Patrick Presotto (55.). Eine Verwarnung gab es für Ettingen, nämlich für Loris Stöcklin (30.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3.5 Toren pro Spiel ist Ettingen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Münchenstein FC ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Ettingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 29 Punkte bedeuten Rang 2. Für Ettingen ist es der sechste Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Ettingen in einem Auswärtsspiel mit FC Brislach (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 20. April statt ( Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 6. Münchenstein FC hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Münchenstein FC auf fremdem Terrain mit FC Kleinlützel (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 20. April statt ( Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Telegramm: FC Ettingen - FC Münchenstein 4:2 (1:2) - Sportanlage Hintere Matten, Ettingen – Tore: 6. Fabio Vigorito 0:1. 16. Silvan Stürchler 0:2. 46. Steve Bollier 1:2. 62. Eigentor (Marco Di Benedetto) 2:2.91. Steve Bollier 3:2. 93. Fabio Lyrer 4:2. – Ettingen: Sacha Fink, Ramon Müller, Nicolas Saladin, Steve Bollier, Raphael Camiu, Lukas Erzer, Fabio Lyrer, Loris Glanzmann, Michel Aebi, Luca D Aurelio, Loris Stöcklin. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Daniele Abbt, Marco Di Benedetto, Patrick Presotto, Mahir Ali Calhan, Silvan Stürchler, Mohammad Bashir Naderi, Dario Muchenberger, Patrick Zimmermann, Luca Ritter, Fabio Vigorito. – Verwarnungen: 3. Mahir Ali Calhan, 30. Loris Stöcklin, 55. Patrick Presotto.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 06:08 Uhr.