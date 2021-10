2. Liga Favorit Allschwil siegt gegen Amicitia Riehen Sieg für den Tabellendritten: Allschwil lässt am Samstag auswärts beim 2:0 gegen Amicitia Riehen (Rang 11) nichts anbrennen. 17.10.2021, 20.48 Uhr

In der 33. Minute gelang Nico Scheibler der Führungstreffer zum 1:0 für Allschwil. In der Schlussphase (94. Minute) erhöhte sodann Julijan Zirdum noch zum Endresultat von 2:0

Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Robin Nüssli (82.) und Tiziano Gallacchi (91.). Bei Amicitia Riehen erhielten Florian Boss (87.) und Colin Ramseyer (93.) eine gelbe Karte.

In der Defensive hat Allschwil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.9 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 21 geschossenen Toren Rang 3.

Die Tabellensituation hat sich für Allschwil nicht verändert. 19 Punkte bedeuten Rang 3. Für Allschwil ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Allschwil gingen unentschieden aus.

Für Allschwil geht es zuhause gegen SV Muttenz (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Amicitia Riehen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Für Amicitia Riehen ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Amicitia Riehen gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Amicitia Riehen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Pratteln. Die Partie findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - FC Allschwil 0:2 (0:1) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 33. Nico Scheibler 0:1. 94. Julijan Zirdum 0:2. – Amicitia Riehen: Sven Lehmann, Linus Kaufmann, Nabil Nacer Boulahdid, Colin Ramseyer, Sandro Carollo, Pasquale Luca Cammarota, Danaj Mäder, Nikola Duspara, Florian Boss, Luzius Döbelin, Leo Cadalbert. – Allschwil: Jon Götz, Nico Scheibler, Jasmin Mbatchou, Ahmed Setti, Tiziano Gallacchi, Lukas Bitter, Julijan Zirdum, Robin Nüssli, Nico Stasi, Joel Schuler, Fabian Ackermann. – Verwarnungen: 82. Robin Nüssli, 87. Florian Boss, 91. Tiziano Gallacchi, 93. Colin Ramseyer.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aesch - FC Gelterkinden 3:1, FC Amicitia Riehen - FC Allschwil 0:2, FC Wallbach-Zeiningen - FC Pratteln 1:1, FC Dardania - BSC Old Boys 1:0

Tabelle: 1. FC Pratteln 9 Spiele/22 Punkte (23:8). 2. FC Aesch 10/21 (33:12), 3. FC Allschwil 9/19 (21:8), 4. FC Wallbach-Zeiningen 9/15 (14:11), 5. FC Reinach 9/15 (19:21), 6. FC Dardania 10/14 (22:23), 7. SV Muttenz 8/12 (16:16), 8. BSC Old Boys 9/11 (15:16), 9. FC Gelterkinden 9/10 (11:16), 10. FC Möhlin-Riburg/ACLI 9/10 (16:15), 11. FC Amicitia Riehen 9/5 (8:21), 12. SV Sissach 8/3 (9:26), 13. FC Birsfelden 8/1 (10:24), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

