3. Liga, Gruppe 1 Favorit Kleinhüningen siegt gegen Therwil Sieg für den Tabellenfünften: Kleinhüningen lässt am Samstag zuhause beim 4:2 gegen Therwil (Rang 11) nichts anbrennen. 02.10.2022, 18.51 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Therwil: Raphael Suter brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. Es war ein Elfmeter. Zum Ausgleich für Kleinhüningen traf Michael Monteiro Vaz in der 24. Minute. In der 50. Minute gelang Gabriel Hermon der Führungstreffer zum 2:1 für Therwil.

In der 61. Minute traf Devrim Barkin für Kleinhüningen zum 2:2-Ausgleich. In der 67. Minute war es an Michael Monteiro Vaz, Kleinhüningen 3:2 in Führung zu bringen. In der 74. Minute sorgte Ardit Pukaj für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Kleinhüningen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Therwil sah Raphael Suter (72.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Asvin Ehsan (13.), Raphael Suter (46.) und Christoph Hess (74.). Gelbe Karten gab es bei Kleinhüningen für Ardit Pukaj (31.) und Devrim Barkin (71.).

Kleinhüningen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Therwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Kleinhüningen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 4. Für Kleinhüningen ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen.

Für Kleinhüningen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Nordstern BS (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Therwil hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Therwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Röschenz (Platz 7). Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - FC Therwil 4:2 (1:1) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 11. Raphael Suter (Penalty) 0:1.24. Michael Monteiro Vaz 1:1. 50. Gabriel Hermon 1:2. 61. Devrim Barkin 2:2. 67. Michael Monteiro Vaz 3:2. 74. Ardit Pukaj 4:2. – Kleinhüningen: Idriz Maliqi, Al Fayed Ziberi, Ardit Pukaj, Loris Saliji, Edon Rahmani, Lorik Xheladini, Yannick Bischof, Xhafer Delija, Michael Monteiro Vaz, Devrim Barkin, Aid Maliqi. – Therwil: Christoph Hess, Michael Roderer, Asvin Ehsan, David Flückiger, Gregor Schaffter, Gabriel Hermon, Mohammad Saied Alami, Eric Büchler, Jannik Frank, Sajithan Sankar, Raphael Suter. – Verwarnungen: 13. Asvin Ehsan, 31. Ardit Pukaj, 46. Raphael Suter, 71. Devrim Barkin, 74. Christoph Hess – Ausschluss: 72. Raphael Suter.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2022 20:19 Uhr.

