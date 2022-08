4. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Alemannia Basel gegen Bachletten 2020 – Serafin Petermann mit Last-Minute-Treffer Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 9) ist Alemannia Basel am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Bachletten 2020 gerecht geworden und hat auswärts 3:2 gewonnen. 28.08.2022, 23.15 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Bachletten 2020: Marco Räss brachte seine Mannschaft in der 52. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war wieder in der 58. Minute hergestellt. Fionn Bumann traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Alemannia Basel. Jaffar Khamis traf in der 75. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Alemannia Basel.

Bachletten 2020 glich in der 83. Minute durch Marco Räss aus. In den Schlussminuten machte Serafin Petermann alles klar. Sein Treffer in der 93. Minute zum 3:2 sicherte Alemannia Basel den Sieg.

Bei Alemannia Basel erhielten Luis Keller (52.) und Filip Dokijanovic (82.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Bachletten 2020 für Marco Räss (83.) und Nico Theiler (90.).

In der Abwehr gehört Alemannia Basel zu den Besten: Total liess das Team 2 Tore in zwei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.5 Toren pro Spiel (Rang 1).

In der Tabelle verbessert sich Alemannia Basel von Rang 2 auf 1. Das Team hat sechs Punkte. Alemannia Basel hat bisher immer gewonnen, nämlich zweimal.

Für Alemannia Basel geht es auswärts gegen NK Posavina (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 11. September statt (16.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Bachletten 2020 steht in der Tabelle neu auf Rang 11 (zuvor: 9). Das Team hat null Punkte. Für Bachletten 2020 war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Bachletten 2020 auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Münchenstein a. Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Welschmatt, Münchenstein).

Telegramm: FC Bachletten 2020 - BCO Alemannia Basel 2:3 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 52. Marco Räss 1:0. 58. Eigentor (Fionn Bumann) 1:1.75. Jaffar Khamis 1:2. 83. Marco Räss 2:2. 93. Serafin Petermann 2:3. – Bachletten 2020: David Baier, Michael Riedel, Fionn Bumann, Diego Mighali, Pablo Iselin, Noam Schmidhauser, Pascal Wohlwender, Tobias Thommen, Nicolas Staehelin, Emanuel Roter, Xaver Sebastian Dill. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Jonas Mall, Christian Compare, Tim Kaufmann, David Aleksic, Luis Keller, Matthias Steiner, Noah Bortolussi, Jaffar Khamis, Peter Betsche, Nicola Pol. – Verwarnungen: 52. Luis Keller, 82. Filip Dokijanovic, 83. Marco Räss, 90. Nico Theiler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 23:12 Uhr.