3. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Black Stars gegen Gelterkinden Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 12) ist Black Stars am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Gelterkinden gerecht geworden und hat auswärts 4:2 gewonnen. 16.04.2022, 23.33 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Gelterkinden: Till Bösch brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Black Stars glich in der 23. Minute durch Ugur Tinas aus. In der 30. Minute war es an Joel Schmid, Gelterkinden 2:1 in Führung zu bringen.

Leonot Bajrami glich in der 34. Minute für Black Stars aus. Es hiess 2:2. Ugur Tinas erzielte in der 59. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Black Stars. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Enis Fazlija in der 94. Minute. Er traf zum 4:2 für Black Stars.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Black Stars. Gelbe Karten gab es bei Gelterkinden für Joel Schmid (37.) und Manuel Wiederkehr (91.).

In seiner Gruppe hat Black Stars den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.2 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Gelterkinden ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 53 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 12).

Black Stars rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 37 Punkte bedeuten Rang 2. Black Stars hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Black Stars zuhause mit FC Concordia Basel (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 24. April statt (14.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Für Gelterkinden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 12. Gelterkinden hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gelterkinden geht es auf fremdem Terrain gegen SC Binningen (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (20. April) statt (20.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Black Stars 2:4 (2:2) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 10. Till Bösch 1:0. 23. Ugur Tinas 1:1. 30. Joel Schmid 2:1. 34. Leonot Bajrami 2:2. 59. Ugur Tinas 2:3. 94. Enis Fazlija 2:4. – Gelterkinden: Peppino Martin, Jannis Lüthy, Joël Hänggi, Manuel Wiederkehr, Yafiet Debesay, Roman Burri, Till Bösch, Marek Binjas, Noa Merz, Marco Erny, Joel Schmid. – Black Stars: Gianfranco Ferrara, Emre Ercin, Betim Dauti, Flynn Haller, Bardh Dauti, Lorik Xheladini, Enis Fazlija, Loris Saliji, Fitim Dauti, Leonot Bajrami, Ugur Tinas. – Verwarnungen: 25. Flynn Haller, 37. Joel Schmid, 84. Luka Vidovic, 89. Betim Dauti, 91. Manuel Wiederkehr, 93. Emre Ercin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2022 23:30 Uhr.