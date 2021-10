3. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Münchenstein FC gegen NK Posavina Sieg für den Tabellenfünften: Münchenstein FC lässt am Dienstag zuhause beim 3:2 gegen NK Posavina (Rang 14) nichts anbrennen. 27.10.2021, 06.34 Uhr

(chm)

Münchenstein FC setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Matteo Saracino eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Münchenstein FC das 1:0 markierte. Loris Lüdi sorgte in der 32. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Münchenstein FC. Münchenstein FC erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Aljoscha Schärer weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte NK Posavina auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Marin Gudelj verkürzte in der 52. Minute den Rückstand von NK Posavina auf 1:3. Der Anschlusstreffer für NK Posavina fiel nur fünf Minuten später. Erfolgreich war erneut Marin Gudelj.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von NK Posavina. Gelbe Karten gab es bei Münchenstein FC für Marco Di Benedetto (39.), Nico Cancedda (89.) und Kevin Meier (94.).

Die Offensive von Münchenstein FC hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.3 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für NK Posavina ein relativ häufiges Phänomen. Die total 41 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match (Rang 13).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Münchenstein FC. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Münchenstein FC hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Münchenstein (Platz 9). Diese Begegnung findet am Sonntag (31. Oktober) statt (15.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

NK Posavina verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für NK Posavina war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es NK Posavina in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team AS Timau Basel. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (30. Oktober) (19.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Münchenstein - NK Posavina 3:2 (3:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 10. Matteo Saracino 1:0. 32. Loris Lüdi 2:0. 35. Aljoscha Schärer 3:0. 52. Marin Gudelj 3:1. 57. Marin Gudelj 3:2. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Nico Cancedda, Mahir Ali Calhan, Cyrille Hagen, Marco Di Benedetto, Loris Lüdi, Adrian Schweizer, David Wenger, Aljoscha Schärer, Matteo Saracino, Nico Hauser. – NK Posavina: Patrik Gavran, Ivan Miljanovic, Marko Radic, Antonio Gregorovic, Romeo Pavlic, Gabriel Topic, Bonito Tokic, Dominik Bacic, Antonio Gudelj, Tomislav Duvnjak, Marin Gudelj. – Verwarnungen: 39. Marco Di Benedetto, 80. Marin Gudelj, 87. Gabriel Topic, 88. Marko Radic, 89. Nico Cancedda, 93. Ivan Miljanovic, 94. Kevin Meier.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: SV Muttenz - FC Lausen 72 0:3, FC Münchenstein - NK Posavina 3:2

Tabelle: 1. AS Timau Basel 10 Spiele/25 Punkte (40:17). 2. FC Schwarz-Weiss a 10/21 (30:18), 3. FC Liestal 10/20 (36:19), 4. FC Münchenstein 11/20 (36:31), 5. FC Rheinfelden 10/19 (23:19), 6. FC Lausen 72 11/15 (28:23), 7. NK Alkar 10/13 (25:28), 8. FC Reinach 10/12 (24:27), 9. SC Münchenstein 10/12 (15:22), 10. SV Muttenz 11/12 (17:26), 11. FC Allschwil 10/10 (22:25), 12. FC Stein 10/10 (31:30), 13. FC Amicitia Riehen 10/7 (19:37), 14. NK Posavina 11/7 (17:41).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.10.2021 06:31 Uhr.