4. Liga, Gruppe 3 Favoritensieg bei Oberwil gegen Therwil Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 5 vs. 12) ist Oberwil am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Therwil gerecht geworden und hat auswärts 2:0 gewonnen. 19.09.2021, 22.58 Uhr

(chm)

In der 43. Minute war es an Cédric Hartmann, Oberwil 1:0 in Führung zu bringen. In der 54. Minute sorgte Marco Carluccio für den Schlusspunkt: er traf zum 2:0 für Oberwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oberwil sah Timo Grütter (84.) die rote Karte. Gelb erhielt Marco Carluccio (75.). Bei Therwil sah Yannick Hauser (76.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine.

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 3).

Oberwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 3. Oberwil hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Oberwil auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Kleinlützel. Das Spiel findet am 26. September statt (13.15 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Therwil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Therwil muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Therwil zuhause und dreimal auswärts.

Mit dem fünftplatzierten FC Röschenz kriegt es Therwil als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 26. September statt (13.15 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Therwil - FC Oberwil 0:2 (0:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 43. Cédric Hartmann 0:1. 54. Marco Carluccio 0:2. – Therwil: Patrick Meyer, Yannick Hauser, Yannik Kunz, Luca Leone, Simon Baumann, Michel Rohrbach, Leo Hertig, Benjamin Meier, Ivan Darms, Raphael Humm, Renato Zingg. – Oberwil: Kevin Meyer, Cédric Hartmann, Pascal Wellig, Timo Grütter, Ramon Aebischer, Jeremy Arthur Abel, Sander Arets, Nunzio Incognito, Joel Rupps, Marco Carluccio, Simon Vosseler. – Verwarnungen: 75. Marco Carluccio – Ausschlüsse: 76. Yannick Hauser, 84. Timo Grütter.

Tabelle: 1. FC Laufen a 4 Spiele/12 Punkte (14:3). 2. FC Riederwald 4/10 (13:7), 3. FC Oberwil 5/10 (11:7), 4. FC Münchenstein 4/9 (13:11), 5. FC Röschenz 4/7 (10:6), 6. SC Dornach 4/6 (10:5), 7. FC Reinach 4/6 (7:8), 8. FC Aesch 4/3 (10:12), 9. FC Ettingen 4/3 (11:17), 10. FC Kleinlützel 4/3 (8:11), 11. FC Brislach 4/3 (12:17), 12. FC Therwil 5/0 (5:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 22:55 Uhr.