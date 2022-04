3. Liga, Gruppe 2 FC Liestal setzt Siegesserie auch gegen Münchenstein SC fort Münchenstein SC lag gegen FC Liestal deutlich vorne, nämlich 2:0 (8. Minute) - und verlor dennoch. FC Liestal feiert einen 4:2-Heimsieg. 24.04.2022, 13.14 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Mehmet Cetin für Münchenstein SC. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Youssef Khouda sorgte in der 8. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Münchenstein SC. Robby Enz sorgte in der 23. Minute für FC Liestal für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 54. Minute, als Gaston Brawand für FC Liestal traf. In der 88. Minute war es erneut Gaston Brawand, der FC Liestal mit seinem Tor 3:2 in Führung brachte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als Gino Scacchi die Führung für FC Liestal auf 4:2 erhöhte.

Bei FC Liestal erhielten Robby Enz (21.), Mario Fellmann (24.) und Roland Brüderlin (67.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Münchenstein SC für Ali Maskan (21.) und Youssef Khouda (35.).

In seiner Gruppe hat FC Liestal den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Münchenstein SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für FC Liestal: Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 3. FC Liestal hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es FC Liestal auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Lausen 72 (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Münchenstein SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 12. Münchenstein SC hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Schwarz-Weiss a kriegt es Münchenstein SC als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Liestal - SC Münchenstein 4:2 (1:2) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 6. Mehmet Cetin 0:1. 8. Youssef Khouda 0:2. 23. Robby Enz 1:2. 54. Gaston Brawand 2:2. 88. Gaston Brawand 3:2. 92. Gino Scacchi 4:2. – FC Liestal: Lars Ruflin, Noel Benz, Sandro Heer, Mario Fellmann, Kerim Bunic, Matthias Fricker, Patrick Rudin, Dylan Hartmann, Gaston Brawand, Robby Enz, Marco Hug. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Bryan Louzan Figueroa, Berat Kaya, Ali Maskan, Cihan Balcin, Claudio Delgado, Youssef Khouda, Eduard Gashi, Elias Flores Alvarez, Mehmet Cetin, Dion Morina. – Verwarnungen: 21. Robby Enz, 21. Ali Maskan, 24. Mario Fellmann, 35. Youssef Khouda, 67. Roland Brüderlin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

