4. Liga, Gruppe 2 Ferad holt sich drei Punkte gegen Dornach Ferad gewinnt am Sonntag zuhause gegen Dornach 3:2. 21.08.2022, 19.14 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Devrim Tusun in der 38. Minute. Er traf für Ferad zum 1:0. Der Ausgleich für Dornach fiel in der 40. Minute (Philippe Kempf). Mehmet Elmali erzielte in der 52. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Ferad.

Ejder Kavak erhöhte in der 61. Minute zur 3:1-Führung für Ferad. Kilian Schröter brachte Dornach in der 73. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Bei Ferad erhielten Mehmet Elmali (53.) und Eren Iscan (54.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Dornach für Pascal Marty (77.) und Kilian Schröter (92.).

In seiner Gruppe hat Ferad den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 1 Tore pro Partie.

In der Regel kassiert Dornach nicht so viele Tore wie gegen Ferad. Total liess das Team 3 Tore in ein Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 7).

Nach dem dritten Spiel steht Ferad auf dem fünften Rang. Ferad hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Ferad spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Basel Nord (Platz 9). Diese Begegnung findet am 28. August statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Dornach liegt nach Spiel 3 auf Rang 8. Dornach hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Dornach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Birsfelden an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (18.30 Uhr, Sportplatz Weiden, Dornach).

Telegramm: FC Ferad - SC Dornach b 3:2 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 38. Devrim Tusun 1:0. 40. Philippe Kempf 1:1. 52. Mehmet Elmali 2:1. 61. Ejder Kavak 3:1. 73. Kilian Schröter 3:2. – Ferad: Mehmet Cagsar, Veli Mede, Kutlay Kocahal, Mehmet Elmali, Ejder Kavak, Ali Kavak, Aziz Karagöz, Eren Iscan, Devrim Tusun, Firat Oezdengiz, Dilan Aktas. – Dornach: Dennis Senn, Manuele Häusler, Tobias Schmid, Remo Kempf, Lukas Berg, Simon Heer, Matyas Bartha, Philippe Kempf, Kilian Schröter, Fabrice Deschamps, Severin Stöckli. – Verwarnungen: 53. Mehmet Elmali, 54. Eren Iscan, 77. Pascal Marty, 92. Kilian Schröter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 17:59 Uhr.