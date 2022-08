4. Liga, Gruppe 1 Frenkendorf mit Auswärtserfolg bei Möhlin-Riburg/ACLI im Auftaktspiel Möhlin-Riburg/ACLI lag gegen Frenkendorf deutlich vorne, nämlich 2:0 (37. Minute) - und verlor dennoch. Frenkendorf feiert einen 4:2-Auswärtssieg. 20.08.2022, 22.46 Uhr

Das Skore eröffnete Marcus Kym in der 17. Minute. Er traf für Möhlin-Riburg/ACLI zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Möhlin-Riburg/ACLI stellte Sébastien Arndt in Minute 37 her. In der 63. Minute gelang Frenkendorf (Erton Sahiti) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleich für Frenkendorf fiel in der 78. Minute (Gianluca Padula). In der 82. Minute war es an Boze Mijoc, Frenkendorf 3:2 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Denny Gari in der 86. Minute. Er traf zum 4:2 für Frenkendorf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Frenkendorf, nämlich für Riccardo Donadei (48.). Eine Verwarnung gab es für Möhlin-Riburg/ACLI, nämlich für Pascal Furrer (82.).

Nach dem ersten Spiel steht Frenkendorf auf dem fünften Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Frenkendorf in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Diegten Eptingen. Das Spiel findet am Donnerstag (25. August) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Nach dem ersten Spiel steht Möhlin-Riburg/ACLI auf dem neunten Rang. Für Möhlin-Riburg/ACLI geht es daheim gegen FC Pratteln (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Frenkendorf 2:4 (2:0) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 17. Marcus Kym 1:0. 37. Sébastien Arndt 2:0. 63. Erton Sahiti 2:1. 78. Gianluca Padula 2:2. 82. Boze Mijoc 2:3. 86. Denny Gari 2:4. – Möhlin-Riburg/ACLI: Alessandro Pauli, Sinan Cetinkaya, Ivan Pavlovic, Beqiraj Flamur, Sébastien Arndt, Jonathan Tettey, Pascal Furrer, Mauro Andenmatten, Ciriaco De Minico, Marco Kym, Marcus Kym. – Frenkendorf: Roy Gradl, Leandro Chiumiento, Fabio Pongan, Ali Berkan Sönmez, Lasse Spycher, Gianluca Padula, Riccardo Donadei, Denis Josic, Denny Gari, Kagiso Schnyder, Boze Mijoc. – Verwarnungen: 48. Riccardo Donadei, 82. Pascal Furrer.

